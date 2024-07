Bi Rain gây thất vọng

2024 là năm báo động đối với Bi Rain. Sau concert ế ẩm vào tháng 6, vai diễn của anh trong series “Red Swan” cũng không để lại dấu ấn.

Red Swan (Thiên nga đỏ) quy tụ dàn diễn viên thực lực của truyền hình Hàn Quốc. Trong đó, dự án đánh dấu sự quay lại màn ảnh của nam diễn viên Bi Rain, kể từ phim Ghost Doctor (2022).

Cầm trịch dự án là Park Hong Kyun, đạo diễn đứng sau loạt series ăn khách như Queen Seondeok (2009) hay The Greatest Love (2011). Red Swan được đầu tư kinh phí "khủng", quay ở nhiều quốc gia, quảng bá rầm rộ.

Song trái với kỳ vọng, tác phẩm không được khán giả đón nhận. Nhiều cây viết về phim chê bai Red Swan. Ngoài kịch bản cũ kỹ, dễ đoán, diễn xuất của Bi Rain trong phim cũng gây thất vọng.

Kịch bản “đầu voi đuôi chuột”

“Bạn có cô đơn không?”

Là lời mở đầu của Red Swan, cũng chính là thông điệp xuyên suốt tác phẩm. Series gồm 10 tập, đưa người xem đến với câu chuyện bi kịch của cô dâu hào môn - Oh Wan Soo (Kim Ha Neul). Wan Soo từng là vận động viên chơi golf chuyên nghiệp, quyết định từ giã sự nghiệp cầm gậy sau khi kết hôn với Kim Jong Kook (Jung Gyu Woon), người thừa kế tập đoàn Hwain danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

Trong mắt công chúng, Wan Soo xinh đẹp, giàu có, nhân hậu, hôn nhân viên mãn. Cô từng đi đến nhiều quốc gia với vai trò giám đốc điều hành tổ chức NOW Foundation để kêu gọi giúp đỡ những nạn nhân bị tổn thương bởi tổ chức khủng bố ISIS.

Red Swan quy tụ dàn diễn viên thực lực của Hàn Quốc.

Biến cố ập đến khi cô bị ám sát tại Philippines. May mắn thay, Wan Soo được Seo Do Yoo (Bi Rain) cứu thoát trong gang tấc. Sau đó, Do Yoo được chọn làm vệ sĩ thân cận của Wan Soo. Từ đây, loạt góc khuất về các thành viên trong gia đình tài phiệt lẫn bí mật của Wan Soo, Seo Do Yoo dần được bóc tách. Trải qua mọi chuyện, Seo Do Yoo dần hiểu về nỗi cô đơn của Wan Soo khi làm dâu hào môn, từ đó nảy sinh tình cảm. Anh hiểu rằng nhiệm vụ của mình không chỉ là bảo vệ cô bởi những hiểm nguy rình rập bên ngoài, mà còn từ các mối đe dọa trong gia đình.

Red Swan có khởi đầu thuận lợi và ghi điểm nhờ mức độ đầu tư về mặt bối cảnh. Tác phẩm được ở ghi hình nhiều quốc gia như Mỹ, Philippines với những góc quay đẹp, nịnh mắt người xem. Cũng như nhiều bộ phim khác về giới chaebol, series phần nào tái hiện được không gian hào nhoáng, phong cách sống xa xỉ, phô trương của tầng lớp thượng lưu xứ kim chi.

Tuy nhiên, ngoài việc ghi điểm về bối cảnh, lổ hỗng lớn nhất của Red Swan lại nằm ở kịch bản. Chỉ 10 tập phim nhưng series ôm đồm quá nhiều thứ: đấu đá, giành quyền lực trong nội bộ tập đoàn Hwain, ngoại tình, tiểu tam, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu, chuyện tình yêu trai gái… Nhiều tình tiết trong phim có phần cũ kỹ, đi vào lối mòn, kém hấp dẫn. Cách xây dựng nhân vật đầy mô-típ: mẹ chồng thượng lưu ghê gớm, thủ đoạn; cô con dâu cam chịu bên cạnh người chồng lừa dối, ngoại tình; chàng vệ sĩ hoàn hảo từ ngoại hình đến tài năng, luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ người mình thương…

Đạo diễn cũng cài cắm nhiều cú twist nhưng cách triển khai lê thê, không tạo ra sự bất ngờ cho người xem. Red Swan sở hữu những yếu tố điển hình của dòng phim makjang (cường điệu hóa một số chi tiết, tình tiết trong phim để thu hút sự bàn luận từ khán giả), song không hiệu quả.

Bi Rain và Kim Ha Neul không ăn ý

Không khó để thấy Bi Rain và Kim Ha Neul xoay xở giữa một kịch bản bộc lộ nhiều vấn đề. Ảnh hậu 46 tuổi chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Trong khi đó, Bi Rain gây thất vọng với lối diễn xuất một màu. Vai diễn Seo Do Yoo của Bi Rain trong phim không có sự khác biệt so với những nhân vật mà anh từng đảm nhận trước đó.

Ở Red Swan, nam diễn viên chỉ thỏa mãn khán giả trong những cảnh hành động. Nhiều phân cảnh tình cảm, đòi hỏi diễn xuất về mặt tâm lý hay thể hiện qua ánh mắt, Bi Rain không thành công.

Bi Rain diễn xuất an toàn, thiếu sự đột phá.

Chuyện tình cảm giữa “nữ tổng tài” Wan Soo và “chàng vệ sĩ” Seo Do Yoo được xây dựng nhàm chán, sến súa. Bộ đôi Bi Rain - Kim Ha Neul không tạo ra chemistry cần thiết để thu hút khán giả. Khi xuất hiện chung khung hình, Kim Ha Neul có phần già dặn hơn so với đàn em. Ở nhiều cảnh tình cảm, lãng mạn, cặp diễn viên thể hiện gượng gạo, nhàm chán.

Red Swan do vậy là bộ phim đáng quên của Bi Rain lẫn Kim Ha Neul. Đặc biệt, với tài tử sinh năm 1982, series không giúp anh vực dậy được sự nghiệp đang đà đi xuống. Dẫu Bi Rain nỗ lực đầu tư và kỳ vọng khá nhiều vào dự án lần này. Theo Korea Joongang Daily, nam diễn viên chia sẻ anh tự mình thực hiện các cảnh hành động mà không cần đến diễn viên đóng thế. Bi Rain cũng ngừng nhiều lịch trình công việc để tập trung tối đa cho Red Swan.

Hiện tại, series chỉ còn hai tập trước khi khép lại hành trình ở màn ảnh nhỏ. Song ở chặng cuối, Red Swan đang nhận phản ứng thiếu tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả truyền hình.