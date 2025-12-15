Trường Giang đấu Trấn Thành

Trường Giang xác nhận tái xuất điện ảnh ở mùa phim Tết 2026. Cuộc đua phòng vé thêm nóng khi anh đối đầu với nhiều đối thủ, trong đó có Trấn Thành.

Sáng 15/12, Trường Giang thông báo sẽ tham gia đường đua phim Tết 2026 với dự án mang tên Nhà ba tôi một phòng.

Nam nghệ sĩ đăng tải poster phim trên trang cá nhân, giới thiệu tạo hình người cha miền Trung, làn da sạm nắng, ngoại hình giản dị, bên cạnh nhân vật con gái, qua đó hé lộ mối quan hệ cha - con là trung tâm câu chuyện.

Lần gần nhất Trường Giang tham gia điện ảnh là vào năm 2020, với bộ phim 30 chưa phải là Tết. Dự án anh vừa đóng chính vừa đầu tư, đạt doanh thu khoảng 45 tỷ đồng . Với Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên. Hiện dàn diễn viên của phim vẫn chưa được tiết lộ.

Sự trở lại của Trường Giang dự báo mùa phim Tết 2026 sẽ rất cạnh tranh, với nhiều dự án lớn ra rạp cùng thời điểm. Nổi bật trong số đó là Thỏ ơi của Trấn Thành.

Trường Giang sẽ đối đầu Trấn Thành trong mùa phim Tết 2026.

Tác phẩm được giới thiệu mang màu sắc drama, khai thác yếu tố tình cảm và tâm lý. Thỏ ơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và TikToker nổi tiếng. Một số gương mặt đã được hé lộ trong trailer gồm Lyly, Đinh Ngọc Diệp, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan…

Ngoài hai dự án trên, mùa phim Tết 2026 còn ghi nhận sự góp mặt của Mùi phở, do Minh Beta đạo diễn, với sự tham gia của Thu Trang và Xuân Hinh; cùng Báu vật trời cho, có sự xuất hiện của bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào.

Nhà ba tôi một phòng xoay quanh câu chuyện cha – con trong bối cảnh hiện đại, đặt trong không gian sinh hoạt chật hẹp của một gia đình ở đô thị, khai thác mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác biệt thế hệ. Bên cạnh tuyến truyện gia đình, phim còn lồng ghép bối cảnh nghề làm mắm truyền thống của miền Trung.

Trong năm 2025, Trường Giang hạn chế hoạt động. Anh chỉ tham gia game show duy nhất là 2 ngày 1 đêm. Trường Giang dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cuối tháng 9, nghệ sĩ chia sẻ tin vui Nhã Phương mang thai lần ba.