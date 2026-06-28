Trường danh tiếng Mỹ 'thắt lưng buộc bụng'

Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa thông báo đã cắt giảm 110 nhân sự trong tuần này, do nguồn ngân sách nghiên cứu từ chính phủ liên bang bị cắt giảm.

Khuôn viên Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Ảnh: Johns Hopkins University.

Quyết định sa thải ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận hành chính của cơ sở học thuật danh tiếng này. Đại diện nhà trường cho biết "khi danh mục tài trợ nghiên cứu từ liên bang bị thu hẹp, cấu trúc vận hành xung quanh nó cũng buộc phải thay đổi tương ứng".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện nhiều biện pháp nhằm cắt ngân sách liên bang dành cho các trường đại học vì một loạt bất đồng sâu sắc. Các vấn đề này bao gồm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine phản đối việc Israel (đồng minh của Mỹ) tấn công Gaza, chính sách về người chuyển giới, các sáng kiến về khí hậu và các chương trình thúc đẩy sự đa dạng.

Trước các quyết định cắt giảm vốn, các nhà hoạt động quyền lợi liên tục bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do học thuật và tính công bằng của quy trình pháp lý tại giảng đường. Thực tế, trong một số trường hợp, các thẩm phán đã ra phán quyết buộc chính quyền ông Trump phải khôi phục lại nguồn vốn liên bang bị đóng băng ở các trường đại học.

Theo báo cáo hồi tháng 2 của Johns Hopkins, tổng nguồn vốn mà trường được nhận cho các dự án nghiên cứu dài hạn từ chính phủ liên bang đã giảm hơn 500 triệu USD trong năm 2025. Nguyên nhân một phần do trường bị giảm 43% nguồn vốn nghiên cứu liên bang và số lượng dự án được phê duyệt tài trợ cũng thấp hơn 28% so với năm trước đó.

Để bù đắp khoảng trống tài chính này, đầu tháng 6, Đại học Johns Hopkins đã phải trích 60 triệu USD mỗi năm, áp dụng cho hai năm tới, để tự thành lập một quỹ nghiên cứu mới. Đây không phải lần đầu tiên trường chịu ảnh hưởng. Năm ngoái, Johns Hopkins đã đóng cửa một khuôn viên tại Baltimore, hủy nhiều chương trình quốc tế và sa thải 2.222 nhân viên, cho nghỉ tạm thời 107 người.

Đại học Johns Hopkins là trường tốt thứ 7 tại Mỹ theo xếp hạng năm 2026 của U.S News, tỷ lệ chấp thuận khoảng 6%. Trường cũng nằm trong top 16 thế giới, theo đánh giá của Times Higher Education.

Johns Hopkins đặc biệt nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực Y khoa, Y tế công cộng, Điều dưỡng và các ngành khoa học, kỹ thuật tiên tiến.