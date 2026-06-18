Hoa hậu Bảo Ngọc sắp học thạc sĩ

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chuẩn bị theo học thạc sĩ tại trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng thuộc Đại học Columbia (Mỹ).

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV.

Ngày 18/6, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc chia sẻ về dấu mốc bắt đầu tuổi 25 của mình. Theo đó, cô chuẩn bị theo học chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy (thạc sĩ Quản lý công về Khoa học Môi trường và Chính sách - PV) tại trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng, trực thuộc Đại học Columbia - đại học tốp đầu tại Mỹ.

Trường được thành lập năm 1946, Columbia - SIPA thường xuyên nằm trong nhóm các trường hàng đầu thế giới về chính sách công, quản trị công và quan hệ quốc tế.

Theo thư báo trúng tuyển chính thức từ Columbia - SIPA do Bảo Ngọc đăng tải, cô sẽ bắt đầu học thạc sĩ từ kỳ học mùa hè năm 2026 và duy trì học tập toàn thời gian trong suốt khóa học.

Nhà trường cũng cho biết năm nay, số lượng hồ sơ ứng tuyển có chất lượng đặc biệt xuất sắc, vì vậy, việc được nhận vào trường là một thành tích đáng tự hào.

Không chỉ trúng tuyển, theo thư báo, Bảo Ngọc còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, một chương trình học bổng dành cho những ứng viên có thành tích nổi bật. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ được khấu trừ trực tiếp vào học phí và giải ngân theo ba đợt trong suốt năm học. Điều kiện là nàng hậu phải duy trì kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu theo quy định của nhà trường.

"Có lẽ điều khiến Ngọc vui nhất không nằm ở một lá thư hay một cột mốc mới, mà là cảm giác những điều mình đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần có lời hồi đáp", Bảo Ngọc chia sẻ.

Thư báo trúng tuyển chính thức từ Columbia - SIPA do Bảo Ngọc đăng tải. Ảnh: FBNV.

Nhìn lại tuổi 24, Bảo Ngọc nói cô biết ơn những cơ hội được học hỏi, được làm việc, được gặp gỡ những con người tuyệt vời và được theo đuổi những giá trị mà mình tin tưởng. Mỗi trải nghiệm đều góp phần đưa nàng hậu đến ngày hôm nay.

Bảo Ngọc (sinh năm 2001) giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam khi đang là sinh viên năm ba (năm 2022). Sau đó, cô chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Cô được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu.

Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Nàng hậu có chứng chỉ IELTS 8.0. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo là lợi thế lớn giúp cô tỏa sáng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài nghệ thuật, học tập, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.

Cô cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Tháng 11/2025, Bảo Ngọc đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học West of England (Anh).

Đại học Quốc tế cho biết cô tốt nghiệp loại giỏi. Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Bảo Ngọc được đánh giá cao khi cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews hồi tháng 2/2026, Bảo Ngọc cho biết danh hiệu hoa hậu không tạo áp lực khiến cô phải học, nhưng nó khiến cô hiểu rằng bản thân không thể dừng học.

"Danh tiếng có thể mở ra cánh cửa, nhưng nếu không có tri thức, mình sẽ rất khó đi xa sau cánh cửa đó. Tôi không học để giữ hình ảnh hoa hậu, mà học để không bị giới hạn trong hình ảnh ấy. Việc học giúp tôi chủ động hơn trong các lựa chọn nghề nghiệp, trong tiếng nói xã hội và trong cách mình tham gia vào những vấn đề chung của xã hội", Bảo Ngọc chia sẻ.