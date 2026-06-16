Hành động khó tin của sinh viên Nhật Bản trong mùa World Cup

1.931 km là chặng đường một du học sinh Nhật Bản tại Mỹ cần vượt qua để có thể cổ vũ đội nhà thi đấu World Cup. Điều đáng nói là nam sinh này chọn di chuyển bằng xe đạp.

Du học sinh người Nhật Bản quyết tâm cổ vũ đội nhà thi đấu tại World Cup. Ảnh: KXII.

Lựa chọn phương tiện "hành sức" như vậy nên Udo - sinh viên ngành kinh doanh đang học tập tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) - phải xuất phát trước cả tháng.

Chính xác là từ ngày 13/5, Udo đã rời ký túc xá của mình tại Pittsburgh, đạp xe thẳng tiến về Dallas, Texas. Trên đường, anh liên tục cập nhật hình ảnh, video và nhật ký hành trình lên các nền tảng mạng xã hội.

Những chia sẻ này giúp câu chuyện của anh lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thể thao cũng như những người đam mê du lịch khám phá.

Thử thách thể chất và tinh thần

Đạp xe từ Pittsburgh đến Dallas không chỉ là một chuyến đi dài ngày mà còn là thử thách lớn về sức bền.

Trên hành trình xuyên nước Mỹ, Udo phải di chuyển qua nhiều dạng địa hình với điều kiện thời tiết khác nhau, từ các khu đô thị đông đúc đến những vùng nông thôn vắng vẻ.

Trên hành trình đạp xe đi xem World Cup, Udo nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người dân địa phương. Ảnh: CNN.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, nam sinh viên gặp không ít sự cố trong quá trình di chuyển. Xe thủng lốp tới 6 lần. Đặc biệt ở chặng cuối tại Texas, việc phải chống chọi với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè miền Nam nước Mỹ càng khiến hành trình trở nên khó khăn hơn.

Điều đáng chú ý là trước khi khởi hành, Udo không có nhiều kinh nghiệm đạp xe đường dài. Chiếc xe anh sử dụng cũng được mua riêng cho hành trình này. Dù vậy, nam sinh vẫn duy trì mục tiêu đến Dallas đúng thời gian để có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Nhật Bản tại World Cup.

Những trở ngại liên tiếp xuất hiện trên đường đi khiến hành trình của Udo không chỉ là bài kiểm tra về thể lực mà còn đòi hỏi khả năng thích nghi, xử lý tình huống và sự kiên trì trong suốt nhiều tuần di chuyển.

Sự tiếp sức từ cộng đồng

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, hành trình của Udo nhận được sự đồng hành đáng kể từ cộng đồng mạng xã hội và người dân địa phương. Trong suốt chuyến đi, anh thường xuyên cập nhật vị trí, hình ảnh và tiến trình di chuyển, từ đó nhận được nhiều phản hồi, lời khuyên cũng như sự hỗ trợ thực tế từ người theo dõi.

Không chỉ dừng lại ở việc động viên tinh thần, một số người dùng mạng xã hội còn chủ động gợi ý cho anh các tuyến đường an toàn, địa điểm nghỉ ngơi hoặc trực tiếp hỗ trợ các tình huống phát sinh trên đường.

Tại bang Texas, Udo đã được một người dân địa phương tên Xavier Monriquez hỗ trợ sửa chữa xe đạp khi xe gặp sự cố.

Khép lại hành trình tại Dallas

Khi đặt chân đến Dallas, Udo hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi: Có mặt trực tiếp tại World Cup để cổ vũ đội tuyển Nhật Bản. Trong chia sẻ sau khi kết thúc hành trình, anh bày tỏ niềm tự hào lớn lao, cảm thấy hài lòng với những gì mình đã thực hiện được, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ từ những người đã đồng hành và giúp đỡ anh trên đường.

"Tôi rất tự hào về bản thân. Tôi đã thực hiện chuyến đi này, gặp gỡ nhiều người... và những người bạn tốt là mãi mãi", Udo chia sẻ.

Với anh, giá trị quan trọng không chỉ nằm ở đích đến cuối cùng, mà còn là những trải nghiệm tích lũy trong suốt chuyến đi, từ việc vượt qua sự cố kỹ thuật đến những kết nối hình thành dọc đường đi.