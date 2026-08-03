Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc đầu tiên, tạo nền tảng để triển khai lộ trình hoàn thiện mô hình 7 trường trực thuộc.

Trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thông tin được trường Đại học Ngoại Thương (FTU) công bố sáng 3/8. Bốn trường trực thuộc đầu tiên gồm trường Kinh tế và Quản lý công; trường Kinh doanh; trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, trường Luật và Khoa học Chính trị.

Theo kế hoạch, FTU định hướng thành lập tổng cộng 7 trường trực thuộc, Ngoài 3 trường trên sẽ có thêm trường Tài chính - Kế toán; trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật; trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Nhà trường cho biết đây là bước đi quan trọng trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới của FTU, phù hợp với định hướng đổi mới quản trị đại học và chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới.

Việc thành lập các trường trực thuộc được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Cụ thể, mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

"Đây cũng là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển FTU trở thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong khu vực, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á", nhà trường cho biết.

Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường đã trao các quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo của 4 trường thuộc. Cụ thể như sau:

Trường Đội ngũ lãnh đạo Trường Kinh tế và Quản lý công - Hiệu trưởng: PGS.TS Bùi Thị Lý

- Phó hiệu trưởng: PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương và PGS.TS Hoàng Xuân Bình Trường Kinh doanh - Hiệu trưởng: PGS.TS Lê Thái Phong

- Phó hiệu trưởng: TS Nguyễn Thúy Anh Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật - Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Thị Hiền

- Phó hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên và TS Phạm Thị Mai Khanh Trường Luật và Khoa học Chính trị - Phó hiệu trưởng phụ trách: TS Hà Công Anh Bảo

- Phó hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS.TS Thân Thị Hạnh

Trường Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo về kinh tế, kinh doanh quốc tế và các lĩnh vực liên quan. Trường hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh, đào tạo đa dạng ngành, chương trình, bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ.