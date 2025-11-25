Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành đại học

Theo Quyết định số 2536 ngày 20/11 của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức chuyển thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Khuôn viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường.

Theo quyết định này, Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, quản lý về lãnh thổ của UBND TP Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu trường tổ chức lại cơ cấu, hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và các quy định liên quan. Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và TP Hà Nội giám sát quá trình chuyển đổi thành đại học của trường, đảm bảo minh bạch, không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người học, giảng viên.

Với quyết định trên, Việt Nam hiện có 12 đại học, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Phenikaa, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong đó, Đại học Phenikaa và Đại học Duy Tân là đại học tư thục, còn lại là cơ sở công lập.

Theo nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, để được chuyển từ trường đại học lên đại học, các trường phải đáp ứng các điều kiện sau:

Trường đại học đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

Ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định; ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người;

Trường phải có kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức với việc thành lập 5 trường trực thuộc, bao gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện - Điện tử và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Hiện, quy mô đào tạo của trường trên 35.000 học viên, sinh viên và 1.500 cán bộ, giảng viên.