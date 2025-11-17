Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tặng hoa và quà lưu niệm cho lãnh đạo Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng các đơn vị, cá nhân nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2025).

Bày tỏ xúc động khi đến thăm Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những cơ sở giáo dục ra đời sớm và giữ vị trí hàng đầu của Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hơn 70 năm xây dựng, đào tạo và trưởng thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, đã đào tạo ra những người tiếp tục làm nhiệm vụ “trồng người” cao quý. Những cống hiến suốt hơn 70 năm qua của nhà trường rất đặc biệt và “không đong đếm hết được.”

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đòi hỏi tư duy và cách tiếp cận mới, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết trụ cột, quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Do đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Ghi nhận 3 nhiệm vụ trọng tâm Trường đang triển khai, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục giữ vững quyết tâm chính trị, không chỉ đào tạo kiến thức mà còn đào tạo con người có tình yêu quê hương đất nước, có bản lĩnh và dũng khí để đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, công tác đào tạo về tư tưởng chính trị, lẽ sống và đạo đức cho các thế hệ sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của Trường, nhằm tạo ra những thế hệ nhà giáo có tinh thần trách nhiệm, có ý chí và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiếp tục tăng cường đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền giáo dục vững chắc trong tương lai," Trưởng ban Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của trường, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, hiện nhà trường đang tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy đào tạo giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh; mở các ngành đào tạo mới như khoa học dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (AI), tập trung vào lĩnh vực giáo dục; xây dựng và thiết kế mô hình trường học thông minh phù hợp với điều kiện Việt Nam để chuyển giao cho hệ thống giáo dục phổ thông.

Thời gian tới, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, gắn kết nghiên cứu-bồi dưỡng-thực hành, phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế.

Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện báo cáo tình hình Học viện. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

* Chiều cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Ghi nhận đóng góp nổi bật của Học viện trong nghiên cứu, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, quân đội đang triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong toàn lực lượng là rất cần thiết.

Muốn xây dựng quân đội hiện đại, trước hết phải xây dựng con người hiện đại, có bản lĩnh chính trị, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, có kiến thức đáp ứng yêu cầu phát triển quân đội.

Học viện cần tiếp tục kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường đào tạo sau đại học, phấn đấu nâng cao số lượng tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư; phối hợp với các trường trong và ngoài quân đội, tích cực học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong bối cảnh mới.

Nhấn mạnh Học viện Chính trị tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về đột phá phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, với bề dày 74 năm truyền thống, Học viện tiếp tục cùng các học viện, trường đại học trong cả nước đóng góp cho sự phát triển đất nước và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn quân sự hàng đầu quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Tập thể cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

* Chiều 17/11, thăm và chúc mừng gia đình Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tri ân những đóng góp quan trọng của các thế hệ nghệ sỹ, nhà giáo Âm nhạc, trong đó có Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà và các thành viên trong gia đình bà đối với sự nghiệp đào tạo, phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam; góp phần từng bước đưa âm nhạc nước nhà tiệm cận và vươn tầm khu vực, thế giới.

Bày tỏ xúc động khi Trưởng ban Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng gia đình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà chia sẻ sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng môi trường đào tạo nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.