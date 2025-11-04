Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW Trịnh Văn Quyết

  • Thứ ba, 4/11/2025 12:45 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

TRỊNH VĂN QUYẾT

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Sinh ngày 22/1/1966 tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị

Trước 5/2016

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 2

5/2016

Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2

8/2016

Được thăng quân hàm Thiếu tướng

6/2020

Bí thư Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025

2020

Được thăng quân hàm Trung tướng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

4/2021

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

8/2023

Được thăng quân hàm Thượng tướng

6/2024

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

16/8/2024

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

11/2025

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

