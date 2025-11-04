Tiểu sử tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW Trịnh Văn Quyết

|
TRỊNH VĂN QUYẾT
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Sinh ngày 22/1/1966 tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị
Trước 5/2016
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 2
5/2016
Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2
8/2016
Được thăng quân hàm Thiếu tướng
6/2020
Bí thư Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025
2020
Được thăng quân hàm Trung tướng
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026
4/2021
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
8/2023
Được thăng quân hàm Thượng tướng
6/2024
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
16/8/2024
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
11/2025
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương