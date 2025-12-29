Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Hai xe máy tông trực diện, 3 người chết

  • Thứ hai, 29/12/2025 11:37 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Quá trình vượt ô tô trên Quốc lộ 37 (Bắc Ninh), xe máy chở theo hai người đi sang làn ngược lại và đâm trúng xe máy khác khiến 3 người thiệt mạng.

Hai xe biến dạng hoàn toàn sau khi tông vào nhau. Ảnh: Hoàng Vân.

Sáng 29/12, ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người chết.

Theo đó, gần 22h ngày 28/12, chiếc xe máy chở theo hai người trong quá trình vượt ô tô trên Quốc lộ 37 đã đi sang làn ngược lại và đâm vào xe máy khác.

Cú tông trực diện khiến một người chết tại chỗ, hai người đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hiệp Hòa nhưng cũng tử vong sau đó.

Cách đây hơn một tháng, tại tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, rạng sáng 19/11, người dân sinh sống trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố 10, phường Đạo Thạnh, nghe tiếng va đập lớn kèm âm thanh cày trên mặt đường. Khi chạy ra xem, người dân phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè, cạnh trụ điện trước cửa một hộ dân.

Hai xe máy được cho là liên quan nằm dưới lòng đường. Kiểm tra nhanh, người dân xác định cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Đạo Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 11 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn quốc xảy ra 16.938 vụ tai nạn giao thông, khiến 9.549 người thiệt mạng, làm bị thương 11.224 người.

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4.831 vụ (22,19%), giảm 652 người thiệt mạng (6,39%) và giảm 4.774 người bị thương (29,84%).

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 16.797 vụ, khiến 9.451 người thiệt mạng, làm bị thương 11.192 người, giảm 4.796 vụ (22,21%), giảm 633 người thiệt mạng (6,28%) và giảm 4.774 người bị thương (29,90%) so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là đường sắt với 93 vụ, khiến 63 người thiệt mạng, làm bị thương 23 người, giảm 26 vụ (21,85%), giảm 20 người thiệt mạng (24,10%) và giảm 3 người bị thương (11,54%).

Tuyến đường thủy ghi nhận 42 vụ tai nạn giao thông, khiến 30 người thiệt mạng, làm bị thương 9 người, giảm 9 vụ (17,65%), giảm một người thiệt mạng (3,23%) và tăng 3 người bị thương (50%).

Còn tuyến hàng hải xảy ra 6 vụ, khiến 5 người thiệt mạng, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ và số người bị thương nhưng tăng hai người thiệt mạng (66,67%).

Lật xe chở đoàn thiện nguyện: 'Quà đã tới, nhưng người tặng không còn'

Chỉ còn cách điểm trường khoảng 3 km, chuyến xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên trao quà cho học sinh vùng cao gặp tai nạn khiến 9 người tử vong.

45:2705 hôm qua

Lật xe chở đoàn từ thiện, ít nhất 8 người tử vong

Xe chở đoàn thiện nguyện vừa gặp tai nạn nghiêm trọng ở địa bàn xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai). Theo chính quyền địa phương, đã có ít nhất 8 người tử vong.

12:33 27/12/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

