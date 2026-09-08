Trước Kem Tràng Tiền, hàng quán nào rời vị trí biểu tượng?

Sau gần 70 năm hoạt động tại số 35 Tràng Tiền, Kem Tràng Tiền sẽ đóng cửa cơ sở này từ ngày 15/9, tương tự nhiều thương hiệu từng rời khỏi những vị trí đắc địa gắn với tên tuổi.

Từ ngày 15/9, flagship store tại số 35 Tràng Tiền của Kem Tràng Tiền sẽ đóng cửa sau gần 70 năm hoạt động. Đây được xem là vị trí biểu tượng, khi bất kỳ du khách nào muốn ăn kem Tràng Tiền đều tìm đến địa chỉ này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện thương hiệu cho biết cơ sở tại 35 Tràng Tiền dừng hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển và sắp xếp lại hệ thống.

Địa điểm này đã gắn với thương hiệu trong nhiều thập kỷ, song chuyển đổi nhằm hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm tốt hơn. Kem Tràng Tiền vẫn hoạt động bình thường trên toàn hệ thống, trong đó có 11 cửa hàng tại Hà Nội.

Trước đó, nhiều thương hiệu F&B (ẩm thực) khác ở Việt Nam cũng từng nói lời chia tay những vị trí đắc địa, mang tính biểu tượng và gắn liền với tên tuổi suốt hàng chục năm.

Phở Thìn Bờ Hồ

Địa điểm cũ: 61 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau 7 thập kỷ gắn bó với vị trí ven Hồ Gươm, Phở Thìn Bờ Hồ chính thức rời số 61 Đinh Tiên Hoàng trong tối 19/1 để phục vụ quy hoạch không gian trung tâm Hà Nội.

Quán nằm trong diện quy hoạch "Đại lộ Văn Hiến" - trục không gian nơi lịch sử, hiện tại và tương lai giao thoa theo định hướng của UBND TP. Hà Nội. Khu vực này thuộc diện giải tỏa để xây dựng quảng trường và công viên, kết nối với tuyến metro số 2, buộc các hộ dân và cơ sở kinh doanh phải bàn giao mặt bằng.

Phở Thìn Bờ Hồ sau đó mở địa điểm mới trên phố Hàng Vôi, cách cơ sở cũ khoảng 500 m. Một trong những nét đặc trưng của thương hiệu nằm ở hương vị được 3 thế hệ trong gia đình gìn giữ gần như nguyên vẹn. Nước dùng trong, thanh, được ninh từ xương và thịt bò luộc chín, tạo vị ngọt dịu, không béo.

Thịt bò băm nhỏ, ướp cùng tiêu, gừng, tỏi và một chút nước mắm; khi có khách gọi, thịt mới được băm lại và miết bằng dao to bản. Khi chan nước dùng nóng, thịt chuyển từ màu hồng sang trắng, vẫn giữ được độ mềm và hương vị riêng.

Năm 2019, Phở Thìn Bờ Hồ được UBND TP. Hà Nội lựa chọn phục vụ khoảng 4.000 bát phở tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Món ăn truyền thống khi đó nhận được nhiều lời khen từ các nhà báo, phóng viên quốc tế.

Nhà hàng Thanh Niên

Địa điểm cũ: số 11 Nguyễn Văn Chiêm, phường Sài Gòn, quận 1 cũ, TP.HCM

Nhà hàng Thanh Niên nằm ngay trung tâm đắc địa của TP.HCM ở số 11 Nguyễn Văn Chiêm, phường Sài Gòn (quận 1 cũ) nói lời tạm biệt thực khách vào ngày 13/2.

Theo thông tin từ nhà hàng, trong 36 năm hoạt động, ẩm thực tại đây được duy trì qua những món ăn như canh chua, cá kho, chả giò. Từ gian bếp nhỏ đến mô hình nhà hàng gia đình Việt Nam như hiện tại, Thanh Niên vẫn giữ những món ăn gần gũi, gắn kết nhiều thế hệ.

Mở cửa từ năm 1989, nhà hàng đã đón tiếp hơn 3 triệu thực khách. Những người có mặt từ những ngày đầu vẫn tiếp tục đứng bếp nấu lẩu mắm, canh chua, kho tộ cá, chiên chả giò mỗi ngày tại đây.

Cư Xá

Địa điểm cũ: tập thể A11 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

Cư Xá cà phê tại khu tập thể A11 Tôn Thất Tùng, phường Đống Đa, Hà Nội, thông báo dừng hoạt động vào ngày 31/8, sau gần 10 năm gắn bó với Hà Nội. Quán mở vào năm 2016 tại một căn nhà rộng khoảng 60 m2 ở tầng 2 khu tập thể, sau đó mở rộng diện tích lên khoảng 160 m2.

Người sáng lập cho biết khu tập thể được xây dựng từ những năm 1980, là nơi gia đình cô sinh sống và gắn bó từ những năm 1990. Những ký ức về không gian này cũng được đưa vào thiết kế quán, lấy cảm hứng từ các căn hộ tập thể Hà Nội đầu những năm 1990, với nhiều vật dụng và đồ trang trí gợi nhớ lối sống thời bao cấp.

Các món quà vặt từng phổ biến với thế hệ 8X, 9X như mì tôm trẻ em, ô mai, kẹo thổi bong bóng, kẹo cao su viên bi hay kẹo C Thái được đưa vào không gian và trải nghiệm tại quán.

Khách hàng đến quán cũng có thể tham gia một số hoạt động như chơi cá ngựa, cờ tướng, trò chơi dân gian, chương trình âm nhạc, học làm bánh chưng, làm đèn ông sao, vẽ tranh...

Highlands Hàm Cá Mập

Địa điểm cũ: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tháng 8/2025, tòa nhà 6 tầng "Hàm cá mập" tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Hồ Gươm, hoàn thành phá dỡ. Quán cà phê Highlands nằm tại tầng 3 của tòa nhà dừng hoạt động từ tháng 4/2025 để phục vụ công tác di dời, khép lại hành trình 10 năm tại vị trí này.

Highlands Coffee là một trong những đơn vị hoạt động lâu năm tại đây, kết hợp mô hình quán cà phê và cocktail bar. Không gian được thiết kế hiện đại, trẻ trung, với những góc nhìn ra Hồ Gươm, thu hút nhiều khách du lịch và dân văn phòng đến thưởng thức đồ uống.

Hạng mục phá dỡ "Hàm cá mập" cùng phương án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm trong chủ trương chung của thành phố về nghiên cứu quy hoạch, mở rộng không gian công cộng khu vực Hồ Gươm.

Trước đó, công trình cao 6 tầng, mỗi tầng rộng hơn 300 m2, do Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý, được xây dựng từ năm 1991 đến 1993. Mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra Hồ Gươm, mặt phải giáp phố Cầu Gỗ, còn mặt sau là các quán ăn, quán cà phê của hộ dân.