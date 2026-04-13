Trung vệ Indonesia gây phẫn nộ

Trung vệ nhập tịch người Indonesia, Justin Hubner, khiến dư luận dậy sóng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Lewis Holtby.

Ở trận đấu giữa NAC Breda và Fortuna Sittard tại vòng 30 giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) hôm 12/4, Hubner có pha vào bóng với Holtby ở khu vực ngay ngoài vùng cấm, dẫn đến chấn thương nặng ở bắp chân cầu thủ người Đức.

Holtby ngã xuống trong đau đớn. Khi máy quay cận cảnh, vết rách lớn ở chân trái của anh hiện rõ. Đội ngũ y tế lập tức vào sân xử lý, trước khi tiền vệ 35 tuổi buộc phải rời sân.

Đáng chú ý, Hubner không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào, khiến làn sóng phẫn nộ gia tăng trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Lẽ ra anh ta phải bị đuổi”. Một CĐV khác lên tiếng: “Trọng tài bị sao vậy, rõ ràng là pha phạm lỗi ghê rợn”. Một ý kiến khác nhận xét: “Nếu là ở Premier League hay Champions League, Hubner đã bị trừng phạt”.

Pha đạp bóng gây phẫn nộ của Hubner.

Sau trận, Hubner chủ động gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự lo lắng tới Holtby, khẳng định không hề có ý định gây chấn thương cho đối thủ. Đáp lại, Holtby thể hiện sự cảm thông và thái độ chuyên nghiệp.

Anh chia sẻ: “Đừng lo về điều đó, mọi chuyện như thế này vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Tôi trân trọng lời hỏi thăm của bạn".

Không dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Tottenham còn công khai khen ngợi Hubner trên mạng xã hội, gọi anh là “một người tuyệt vời” và ca ngợi tinh thần fair-play của hậu vệ này.

Hubner nhập tịch và thi đấu cho các đội tuyển Indonesia từ năm 2024, có tổng cộng 20 lần ra sân. Ở mùa giải này, anh cũng ghi 2 bàn sau 21 trận cho Fortuna Sittard.

