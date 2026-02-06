Trung tướng quân đội Nga trúng đạn ở Moscow

Trung tướng quân đội Nga Vladimir Alekseev trúng đạn gần một tòa chung cư ở thủ đô Moscow. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Trung tướng Vladimir Alekseev. Ảnh: RiaNovosti.

Thông tấn Nga RiaNovosti lúc 14h35 chiều 6/2 (giờ Hà Nội) dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko xác nhận Trung tướng Vladimir Alekseev, quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã trúng đạn bên ngoài một tòa chung cư ở Moscow.

Trong khi đó, hãng tin Interfax cho biết nghi phạm đã "bắn nhiều phát súng" về phía nạn nhân. Tờ này mô tả đây là một vụ ám sát hụt. Chưa rõ tình trạng của tướng Alekseev.

"Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa vào một bệnh viện của thành phố", bà Petrenko thông tin. Theo RiaNovosti, danh tính nghi phạm chưa được công bố. Lực lượng an ninh Nga đang trích xuất video từ camera an ninh để truy lùng kẻ này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm 2022, nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga trở thành mục tiêu của các vụ tấn công ám sát ngay trên lãnh thổ Nga. Moscow nhiều lần cáo buộc Kyiv đứng sau các vụ tấn công đó.

Mới đây nhất, cuối tháng 12/2025, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, Trung tướng Fanil Sarvarov, lãnh đạo cơ quan huấn luyện tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở thủ đô Moscow. Giới chức Nga cho rằng Ukraine có dính líu đến vụ việc nêu trên.

Tháng 11/2025, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo ngăn chặn "một cuộc tấn công khủng bố do các cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch nhắm vào một quan chức cấp cao của Chính phủ Nga khi ông này tới thăm nơi chôn cất người thân tại nghĩa trang Troekurovskoye ở Moscow".

FSB cho hay, để tiến hành vụ tấn công, "tình báo Ukraine" đã tuyển mộ một người di cư bất hợp pháp đến từ một nước Trung Á cùng hai công dân Nga "nghiện ma tuý" và từng bị kết án phạt tù. Ba nghi phạm này đã bị FSB bắt giữ.

Trước đó, tháng 4/2025, Trung tướng Yaroslav Moskalik, lãnh đạo một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe gần thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc và bắt giữ nghi phạm có liên quan.