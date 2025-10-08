Đoàn xe chở Tổng thống Ecuador bị ném đá, trúng đạn

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã may mắn thoát nạn sau khi xe của ông bị đám đông người biểu tình tấn công. Một bộ trưởng cấp cao cho biết đây là một vụ ám sát, vì có vết đạn bắn trên xe.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đứng cạnh chiếc xe bị tấn công. Ảnh chụp màn hình.





Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ines Manzano, người đã đệ trình báo cáo chính thức về một vụ ám sát tổng thống, cho biết năm người đã bị bắt giữ sau khi đoàn xe hộ tống của Noboa bị khoảng 500 người biểu tình bao vây và ném đá.

Văn phòng của Tổng thống Noboa cho biết, những người bị bắt sẽ bị xử lý theo cáo buộc khủng bố và âm mưu ám sát.

Reuters ngày 8/10 không thể xác minh độc lập liệu có viên đạn nào bắn vào xe của tổng thống trong cuộc biểu tình hay không.

Phát biểu sau đó tại một sự kiện sinh viên ở Cuenca, cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 77 km về phía nam, Tổng thống Noboa cho biết chính phủ của ông sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy.

"Đừng noi gương xấu của những kẻ muốn ngăn cản chúng tôi tham dự sự kiện này và những kẻ đã cố gắng tấn công chúng tôi", ông Noboa nói. "Những vụ tấn công như vậy sẽ không được chấp nhận ở Ecuador, và luật pháp áp dụng cho tất cả mọi người”.

Một đoạn video quay từ bên trong một chiếc xe do văn phòng tổng thống công bố cho thấy, người dân ném đá từ lề đường và làm nứt cửa sổ xe. Một chiếc xe bị đập vỡ cửa sổ và kính chắn gió bị nứt nặng.

“Bắn vào xe của tổng thống, ném đá, phá hoại tài sản nhà nước, đó chính là tội phạm", Bộ trưởng Manzano nói sau khi báo cáo vụ tấn công với các công tố viên. "Chúng tôi sẽ không cho phép điều này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Gian Carlo Loffredo đã chia sẻ một bức ảnh chụp ông Noboa (37 tuổi), đứng bên ngoài chiếc xe bị hư hại, đeo kính râm.

"Không gì có thể ngăn cản vị tổng thống này. Đó là tín hiệu tốt, cho thấy đất nước của chúng ta cũng sẽ không bị cản bước”, ông nói.

Vụ tấn công đã vấp phải sự lên án từ một số chính phủ nước ngoài, bao gồm Costa Rica, Honduras và Panama.

Các cuộc biểu tình ở Ecuador bùng phát cách đây khoảng hai tuần, để phản đối việc chính phủ chấm dứt trợ cấp dầu diesel. Những người chỉ trích cho rằng, biện pháp này sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt, đặc biệt là đối với nông dân sản xuất nhỏ và cộng đồng người bản địa.