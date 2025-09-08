Trung Quốc sơ tán người dân, đóng cửa trường học vì bão Tapah

Thành phố Hong Kong cùng nhiều khu vực khác của Trung Quốc đã đóng cửa trường học sau khi bão Tapah đổ bộ nước này vào ngày 8/9.

Gió quật ngược ô của một người phụ nữ khi bão Tapah tiến gần đến Hong Kong sáng 8/9. Ảnh: Reuters.

Tapah - cơn bão thứ 16 của Trung Quốc trong năm 2025 - đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này vào sáng 8/9. Theo đài quan sát khí tượng tỉnh, Tapah - có sức gió mạnh nhất lên tới 30 m/s gần tâm bão - tiến vào đất liền tại thành phố Thái Sơn, thuộc khu vực Giang Môn lúc 8h50 (giờ địa phương).

Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 120.000 học sinh tại 182 trường học và trường mẫu giáo ở Thái Sơn đã nghỉ học, trong khi hơn 41.000 người dân trên khắp Giang Môn được sơ tán đến các khu vực an toàn.

Tại thành phố Thâm Quyến, các trường học cũng cho học sinh nghỉ học.

Cơ quan Hàng hải Giang Môn cho biết đã triển khai trước 43 đội cứu hộ trên biển và 30 tàu xử lý các trường hợp khẩn cấp. Hơn 3.300 nhân viên cứu hộ đang túc trực tại Thái Sơn.

Tại thành phố Dương Giang lân cận, chính quyền mở các nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân địa phương. Do ảnh hưởng của cơn bão, một số khu vực ở Quảng Đông có mưa lớn và gió mạnh vào ngày 8/9.

Còn tại Hong Kong, trường học cùng nhiều doanh nghiệp cũng đóng cửa vào sáng 8/9, khi gió giật mạnh và mưa lớn ảnh hưởng đến phần lớn trung tâm tài chính này. Sức gió liên tục 101 km/h được ghi nhận gần sân bay quốc tế của thành phố, với sức gió giật tối đa 151 km/h, khiến một số chuyến bay bị hủy bỏ.

Hầu hết phương tiện giao thông - bao gồm phà, xe buýt và xe điện - đã bị tạm dừng, trong khi hệ thống tàu điện của thành phố hoạt động với tần suất dài hơn.

Cơ quan khí tượng dự báo Tapah sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.