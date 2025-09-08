Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc sơ tán người dân, đóng cửa trường học vì bão Tapah

  • Thứ hai, 8/9/2025 15:57 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Thành phố Hong Kong cùng nhiều khu vực khác của Trung Quốc đã đóng cửa trường học sau khi bão Tapah đổ bộ nước này vào ngày 8/9.

Gió quật ngược ô của một người phụ nữ khi bão Tapah tiến gần đến Hong Kong sáng 8/9. Ảnh: Reuters.

Tapah - cơn bão thứ 16 của Trung Quốc trong năm 2025 - đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này vào sáng 8/9. Theo đài quan sát khí tượng tỉnh, Tapah - có sức gió mạnh nhất lên tới 30 m/s gần tâm bão - tiến vào đất liền tại thành phố Thái Sơn, thuộc khu vực Giang Môn lúc 8h50 (giờ địa phương).

Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 120.000 học sinh tại 182 trường học và trường mẫu giáo ở Thái Sơn đã nghỉ học, trong khi hơn 41.000 người dân trên khắp Giang Môn được sơ tán đến các khu vực an toàn.

Tại thành phố Thâm Quyến, các trường học cũng cho học sinh nghỉ học.

Cơ quan Hàng hải Giang Môn cho biết đã triển khai trước 43 đội cứu hộ trên biển và 30 tàu xử lý các trường hợp khẩn cấp. Hơn 3.300 nhân viên cứu hộ đang túc trực tại Thái Sơn.

Tại thành phố Dương Giang lân cận, chính quyền mở các nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân địa phương. Do ảnh hưởng của cơn bão, một số khu vực ở Quảng Đông có mưa lớn và gió mạnh vào ngày 8/9.

Còn tại Hong Kong, trường học cùng nhiều doanh nghiệp cũng đóng cửa vào sáng 8/9, khi gió giật mạnh và mưa lớn ảnh hưởng đến phần lớn trung tâm tài chính này. Sức gió liên tục 101 km/h được ghi nhận gần sân bay quốc tế của thành phố, với sức gió giật tối đa 151 km/h, khiến một số chuyến bay bị hủy bỏ.

Hầu hết phương tiện giao thông - bao gồm phà, xe buýt và xe điện - đã bị tạm dừng, trong khi hệ thống tàu điện của thành phố hoạt động với tần suất dài hơn.

Cơ quan khí tượng dự báo Tapah sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Trung Quốc

      Trung Quốc
      • Thủ đô: Bắc Kinh
      • Diện tích: 9.562.900 km²
      • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
      • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
      • Mã điện thoại: +86
      • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

    Đọc tiếp

