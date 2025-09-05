Cuối cùng Trung Quốc đã bắt đầu bị pickleball chinh phục

Trong khi cơn sốt pickleball vẫn chưa hạ nhiệt tại nhiều quốc gia như Mỹ, người dân Trung Quốc gần đây cũng bắt đầu quan tâm tới môn thể thao này.

Pickleball đang được nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Trung Quốc lăng xê. Ảnh: SCMP.

Theo dữ liệu từ WPIC Marketing + Technologies, doanh số trực tuyến bán vợt pickleball và các thiết bị liên quan tại Trung Quốc đã tăng vọt trong năm 2025, đạt mức trung bình 1,2 triệu USD /tháng tính đến đầu tháng 7. Con số này tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

“Sự phát triển của pickleball tại Trung Quốc phản ánh sự chuyển dịch rộng rãi sang lối sống năng động và tham gia các môn thể thao giải trí”, Jacob Cooke - đồng sáng lập kiêm CEO của WPIC - nói với NBC News.

Theo ông Cooke, pickleball đang được nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lăng xê. Ngoài ra, pickleball được quan tâm nhờ tennis được chú ý trở lại tại Trung Quốc, một phần nhờ tay vợt Zheng Qinwen giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Trung Quốc ở nội dung đánh đơn vào mùa hè năm 2024.

Quan tâm tới cả giải đấu chuyên nghiệp

Người dân Trung Quốc bắt đầu quan tâm tới tennis và pickleball vào năm 2023 và chưa có dấu hiệu dừng lại, Daniel Zipser - đối tác cấp cao tại McKinsey và là người đứng đầu bộ phận tiêu dùng và bán lẻ châu Á của công ty - chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cho các môn thể thao dùng vợt nói chung".

Ông chỉ ra người dân địa phương không chỉ ngày càng yêu thích pickleball mà còn đổ xô xem trận đấu chuyên nghiệp. Trong giải đấu Hong Kong Open đầu tiên của Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA) từ ngày 21-24/8, “có một lượng khán giả khá lớn tới xem các trận tranh huy chương vàng chung kết”, Patrick Yan - người sáng lập The Brine Agency, đại diện cho các vận động viên pickleball châu Á - cho biết. "Toàn bộ giải đấu kín chỗ".

Pickleball bắt đầu được chú ý tại Trung Quốc từ năm 2023 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Macao Magazine.

Ông Yan cũng lưu ý khu vực Hong Kong hiện có nhiều sân pickleball hơn so với đợt tháng 12/2024 và tháng 1/2025.

Giải Hong Kong Open là một phần của PPA Tour Asia đầu tiên, trong đó có các trận đấu tại Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam. Jack Wong từ Hong Kong giành chức vô địch đơn nam, trong khi Roos van Reek từ Hà Lan chiến thắng ở nội dung đơn nữ.

PPA tổ chức giải đấu pickleball đầu tiên tại Mỹ vào đầu năm 2020. Môn thể thao này dần nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 khi các cộng đồng chuyển đổi không gian công cộng thành sân pickleball miễn phí.

Kể từ đó, pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ trong bốn năm liên tiếp, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Công nghiệp Thể thao và Thể hình hồi tháng 5.

"Miếng bánh" kinh doanh béo bở

Sự phát triển của pickleball tại Trung Quốc mang đến những lợi ích kinh doanh khác nhau.

Ông Yan cho biết các thành phố châu Á không có nhiều không gian công cộng rộng lớn, nên tất cả sân bóng đều do các doanh nghiệp xây dựng. “Sân bóng hoạt động vì lợi nhuận. Nhiều người nhận thấy sân pickleball có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ”, ông chia sẻ.

Ông Yan nói thêm hệ thống giải đấu pickleball địa phương do Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc điều hành, do đó môn thể thao này phát triển “khá có hệ thống so với các quốc gia khác, khi các tổ chức địa phương phải tự tổ chức và tài trợ mọi thứ”.

Lu Bing - Phó chủ tịch Hiệp hội Pickleball Tô Châu - biết đến pickleball từ một người bạn Mỹ vào năm 2023. Sau đó, câu lạc bộ thể thao Shishan do ông khởi xướng đã mở một số sân pickleball, với mức phí 60 NDT/giờ ( 8,39 USD ). Ông nói thêm nhiều trường học cũng đang khuyến khích học sinh chơi pickleball khi tận dụng sân bóng rổ và các cơ sở vật chất khác.

Doanh số trực tuyến bán vợt pickleball và các thiết bị liên quan tại Trung Quốc đã tăng vọt trong năm 2025. Ảnh: Xiaohongshu.

Cũng theo ông Lu, nhiều người Trung Quốc thích thú với pickleball bởi môn thể thao này khá dễ học, trong khi một số cá nhân bỏ cuộc chỉ sau vài buổi học tennis.

Shishan hiện là đối tác bán hàng được ủy quyền của Joola - một thương hiệu pickleball Mỹ, song chưa rõ các thương hiệu và tổ chức nước ngoài có nhanh tay bắt kịp cơ hội này hay không.

Mặc dù thị trường Trung Quốc rộng hơn so với Việt Nam và Malaysia - những thị trường pickleball lớn nhất châu Á, các doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc thâm nhập thị trường khổng lồ này do rào cản ngôn ngữ và hệ sinh thái ứng dụng nhắn tin WeChat độc quyền, ông Yan cho biết.

"Tôi dự đoán về sau cùng, sẽ có một số sân phá sản còn một số khác sẽ tồn tại và chiếm lĩnh thị trường ở một số khu vực nhất định", ông Yan nói. "Vì thị trường còn quá non trẻ, nên về cơ bản rất nhiều người đang muốn tiên phong”.

Xu hướng mạnh tay chi tiêu cho pickleball và các môn thể thao của người tiêu dùng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh doanh số bán lẻ nói chung chững lại kể từ đại dịch Covid-19.

Ông Zipser từ McKinsey "rất tự tin" về đà tăng tiêu dùng trong nửa cuối năm 2025 cho đến năm 2026, khi chi tiêu của người tiêu dùng hiện không còn phụ thuộc nhiều vào tâm lý bi quan.

“Hai năm qua, người tiêu dùng mong chờ những ngày tươi đẹp quay trở lại”, ông nói, chỉ ra hy vọng về sự phục hồi của thị trường bất động sản và tăng trưởng hai chữ số. “Giờ đây, nhiều người không còn đặt nặng vấn đề nữa. Họ đã bước tiếp. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn”.