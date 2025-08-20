Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
YouTuber xây 'tàu điện ngầm' cho mèo cưng

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:14 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Một Youtuber người Trung Quốc tên Xing Zhilei đã dành 4 tháng thiết kế và hoàn thiện dự án mô hình ga tàu điện ngầm cho mèo.

Anh Xing Zhilei xây dựng ga tàu điện ngầm cho mèo sau nhiều lần nhận được yêu cầu từ những người theo dõi trên Youtube. Ảnh: Xing World's.

Trong video dài 2 phút đăng tải trên kênh Xing’s World hôm 17/8, Youtuber Xing Zhilei đã giới thiệu với người xem về quá trình hoàn thiện “ga tàu điện ngầm” dành riêng cho mèo cưng của mình. Ga Cat Town gồm một đoàn tàu đang di chuyển, một thang cuốn và cửa sân ga mở cùng lúc với cửa tàu.

Anh Xing chui vừa bên trong tàu, nhưng chỉ khi anh nằm thẳng người. Video ghi lại cảnh mấy con mèo nhà anh Xing lên xuống tàu cùng với thông báo di chuyển không khác gì ga tàu dành cho người. Anh Xing chia sẻ anh gặp khó khăn khi thiết kế cho thang cuốn hoạt động và cách mở đồng thời cả cửa toa tàu và cửa sân ga khi tàu đến ga.

Video đã thu hút hơn 105.000 lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Một cư dân mạng bình luận vui rằng mèo Trung Quốc “đang hưởng dịch vụ giao thông công cộng tốt hơn cả người dân Mỹ”, trong khi một người khác viết mèo của anh Xing “đã trúng số độc đắc”.

Nhiều người cảm thán trước mức độ tỉ mỉ của dự án này, đồng thời khen ngợi tay nghề của anh Xing.

“Thật đáng kinh ngạc. Anh ấy chú ý tới từng tiểu tiết. Tôi thán phục trước mọi chi tiết nhỏ như sơn các màu khác nhau và thêm biển báo phát sáng. Trông giống hệt tàu điện ngầm cho người. Như dựng phim trường vậy!”, một người bình luận.

Trước đó, anh Xing cũng từng dựng một siêu thị, một nhà hát, một spa và một gara theo kích thước của mèo.

Trí Ân

tàu điện ngầm cho mèo Trung Quốc Mỹ trung quốc youtuber mèo

