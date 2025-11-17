Trung Quốc săn cơ hội ở ngành năng lượng và kim loại

Giới đầu tư Trung Quốc dần chuyển trọng tâm dòng vốn sang các lĩnh vực năng lượng và kim loại, vốn là xương sống làm nên sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay.

Trong làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) đang lan rộng toàn cầu, thị trường Trung Quốc xuất hiện một chuyển động đáng chú ý: giới đầu tư không còn đổ dồn vào các cổ phiếu chip hay công nghệ thuần túy mà đang chuyển hướng mạnh sang điện, kim loại và hạ tầng phục vụ trung tâm dữ liệu.

Xu hướng này phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về rủi ro bong bóng công nghệ và nhu cầu tìm kiếm các cơ hội có mức định giá hợp lý hơn, Bloomberg nhận định.

Sự điều chỉnh trong khẩu vị đầu tư này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đặt tham vọng dẫn đầu cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu, tận dụng lợi thế về năng lực phát điện khổng lồ, chi phí năng lượng thấp và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào.

Nhu cầu điện và kim loại tăng mạnh

Theo ước tính của BofA Securities, ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ, đến năm 2030, khoảng 1/3 tổng chi tiêu cho AI của Trung Quốc sẽ dành vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý từ kim loại, năng lượng đến hệ thống làm mát thay vì cho phần mềm hay thuật toán.

Trong tháng 10, chỉ số cổ phiếu năng lượng của Trung Quốc đã tăng 10% và nhiều khả năng tăng vượt trội so với CSI 300 tháng thứ hai liên tiếp. 7 trong 10 mã tăng mạnh nhất của CSI 300 trong tháng qua đều gắn với hạ tầng AI, thể hiện rõ sự dịch chuyển của dòng vốn. Các trung tâm dữ liệu, vốn là nền tảng của các mô hình AI quy mô lớn, đang đẩy nhu cầu điện lên mức chưa từng có, theo Bloomberg.

Trung Quốc được cho là đang ở vị thế thuận lợi hơn Mỹ, châu Âu hay Đông Nam Á nhờ năng lực phát điện vượt trội và chi phí năng lượng thấp. Ảnh: Reuters.

UBS Group AG, ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sĩ, gần đây đã nâng gấp đôi dự báo tăng trưởng nhu cầu điện của Trung Quốc, lên mức 8% giai đoạn 2028-2030, với ba trụ cột chính: trung tâm dữ liệu, xuất khẩu và xu hướng điện khí hóa.

“Chúng tôi ưu tiên các nhà sản xuất thiết bị điện trong nước, đặc biệt khi chính phủ đang định hướng tăng đầu tư vào hạ tầng năng lượng trong kế hoạch 5 năm tới”, Ken Liu, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng Trung Quốc của UBS, nói.

Nhờ nhu cầu này, cổ phiếu CSI Solar tăng 31% trong tháng, trong khi TBEA tăng gần 21%. Dù tăng mạnh, chỉ số năng lượng CSI 300 Energy vẫn giao dịch ở mức P/E 13, thấp hơn đáng kể so với mức 34 của nhóm công nghệ, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn.

Cùng với thiết bị điện, các kim loại như đồng và nhôm, vốn được sử dụng trong hệ thống làm mát, máy chủ, cáp dẫn và kết cấu trung tâm dữ liệu, cũng trở thành điểm đến đầu tư mới. BofA Securities đánh giá các trung tâm dữ liệu đang trở thành động lực chính cho nhu cầu đồng của Trung Quốc, dự báo mức tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm đến 2030.

Cổ phiếu của Tập đoàn Nhôm Trung Quốc đã tăng khoảng 35% trong một tháng; Tập đoàn Nhôm Sơn Đông-Sơn Nam và Nhôm Vân Nam cũng ghi nhận mức tăng xấp xỉ 30%. Các chuyên gia nhận định kim loại đang là cách đầu tư vào AI gián tiếp nhưng bền vững hơn, đặc biệt khi định giá của nhóm chip đã lên mức cao.

Nhôm cũng được giới đầu tư Trung Quốc liệt vào ngành "xương sống" của AI. Ảnh: Reuters.

Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu cũng kéo theo nhu cầu lớn về hệ thống lưu trữ năng lượng để đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp mất điện.

“Mảng này (đầu tư trung tâm dữ liệu) được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới”, chuyên gia phân tích tiện ích Yishu Yan của UBS nhận xét.

"Không có điện thì không có AI"

Nhóm cổ phiếu pin và vật liệu pin tăng mạnh sau khi hãng Công nghệ Tối ưu Bắc Kinh công bố đặt hàng 200 GWh pin lưu trữ từ CATL, công ty công nghệ sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc.

Cổ phiếu CATL tại Thâm Quyến đã lập đỉnh mới, kéo theo đà tăng của Shenzhen Capchem Technology, Shenzhen Senior Technology Material và Eve Energy.

Mảng sợi quang và module quang, vốn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối hàng nghìn GPU trong các cụm AI, cũng tăng trưởng vượt bậc. Zhongji Innolight, Eoptolink và Suzhou TFC Optical Communication đều ghi nhận mức tăng ba chữ số từ đầu năm, qua đó trở thành nhóm dẫn đầu chỉ số chứng khoán nội địa.

“Không có điện thì không có AI” là nhận định của BofA Securities trong một bản báo cáo ngày 31/10. Theo nhóm phân tích của hãng, Trung Quốc đang ở vị thế thuận lợi hơn Mỹ, châu Âu hay Đông Nam Á nhờ năng lực phát điện vượt trội và chi phí năng lượng thấp. Hơn nữa, tỷ trọng điện tái tạo ngày càng lớn giúp nước này xây dựng hạ tầng AI bền vững hơn về dài hạn.

Với dự báo 1/3 toàn bộ chi tiêu AI của Trung Quốc sẽ dành cho hạ tầng vào năm 2030, các lĩnh vực kim loại, điện và lưu trữ năng lượng có thể trở thành trụ cột trong hệ sinh thái AI tương lai. Điều này cũng phản ánh thực tế rằng các mô hình AI ngày càng lớn tiêu tốn lượng điện và vật liệu khổng lồ.

Kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc dự kiến tăng chi tiêu cho lưới điện và hạ tầng năng lượng. Giới quan sát đánh giá đây một bước đi phù hợp với nhu cầu mở rộng các trung tâm dữ liệu quốc gia. Các chuyên gia phân tích nhận định đây sẽ là yếu tố duy trì nhịp tăng của các cổ phiếu hạ tầng AI trong thời gian tới.

Một hội nghị về AI ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 7/2023. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh năng lượng và kim loại, các ngành như hệ thống làm mát, vật liệu chịu nhiệt hay khai khoáng hiếm cũng có khả năng bước vào chu kỳ tăng giá, khi quy mô cụm AI ngày càng lớn và yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Sự bùng nổ nhu cầu vật liệu và thiết bị từ Trung Quốc đang tác động lên nhiều thị trường quốc tế, từ đồng Nam Mỹ đến nhôm Trung Đông, tạo ra chuỗi hiệu ứng trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Với mức định giá hợp lý hơn và triển vọng tăng trưởng gắn liền với nhu cầu thực tế, nhóm cổ phiếu “xương sống hạ tầng AI” đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều nhà đầu tư trước lo ngại bong bóng trong nhóm chip và công nghệ thuần túy.