Giới tỷ phú Trung Quốc giàu thêm hàng trăm tỷ USD nhờ AI

Sự thăng hoa của thị trường chứng khoán nhờ cơn sốt AI và kỳ vọng gói kích thích, đã nâng tổng tài sản 100 người giàu nhất Trung Quốc lên 1.350 tỷ USD, tăng gần 1/3 so với năm ngoái.

Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm vẫn giữ vững ngôi vương tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: China Image

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang khởi sắc nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế mới nhằm vực dậy đà tăng trưởng đang chậm lại cũng như giảm thiểu tác động của căng thẳng thương mại với Mỹ.

Chỉ số chuẩn CSI 300 đã tăng 15% kể từ kỳ xếp hạng trước, đẩy tổng tài sản của 100 người giàu nhất Trung Quốc lên 1.350 tỷ USD , so với 1.030 tỷ USD năm ngoái, theo Forbes.

Khoảng 2/3 trong số này chứng kiến tài sản tăng lên, trong đó Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) - nhà sáng lập hãng nước đóng chai Nongfu Spring - tiếp tục giữ ngôi giàu nhất Trung Quốc năm thứ 5 liên tiếp.

Tài sản của ông tăng thêm 26,3 tỷ USD , đạt 77,1 tỷ USD , nhờ doanh thu và lợi nhuận của “đế chế nước giải khát” đều tăng hai chữ số trong nửa đầu năm 2025.

Trương Nhất Minh (Zhang Yiming) - đồng sáng lập ByteDance - vươn lên vị trí thứ hai, sau khi tài sản tăng thêm 23,7 tỷ USD , đạt 69,3 tỷ USD .

Cú bật tăng đến từ việc TikTok thoát nguy cơ bị đóng cửa tại Mỹ, sau khi ông Trump ký sắc lệnh cho phép thành lập liên doanh mới do các nhà đầu tư Mỹ nắm cổ phần chi phối để giám sát nền tảng này.

Dù tài sản tăng hơn 1/3, đạt 62,8 tỷ USD , Mã Hóa Đằng (Pony Ma), Chủ tịch Tencent Holdings, vẫn rơi xuống thứ ba. Cổ phiếu của “gã khổng lồ Internet” tăng hơn 40% trong năm qua nhờ doanh thu trò chơi trực tuyến khởi sắc và quảng cáo trên siêu ứng dụng WeChat tăng mạnh, đặc biệt sau khi tập trung đầu tư vào mảng AI.

Cơn sốt toàn cầu với búp bê Labubu giúp Vương Ninh (Wang Ning) - nhà sáng lập Pop Mart International Group - trở thành người có tỷ lệ tài sản tăng nhanh nhất trong danh sách. Giá trị tài sản của ông tăng gấp hơn 4 lần trong một năm, đạt 22,2 tỷ USD .

Wang Ning trở thành tỷ phú có tài sản tăng nhanh nhất Trung Quốc nhờ cơn sốt Labubu. Ảnh: SCMP.

Trần Thiên Thạch (Chen Tianshi) - Chủ tịch và CEO Cambricon Technologies, công ty được mệnh danh là “Nvidia của Trung Quốc” - cũng gần tăng gấp 3 lần tài sản, đạt 21 tỷ USD , sau khi công bố lợi nhuận ròng nửa năm đầu tiên ( 140 triệu USD ) kể từ khi IPO năm 2020.

Trong khi đó, người mới giàu nhất năm nay là Lương Văn Phong (Liang Wenfeng) - nhà sáng lập DeepSeek, đứng thứ 34 với tài sản 11,5 tỷ USD . Công ty AI nội địa này đã gây tiếng vang toàn cầu khi tung ra mô hình AI giá rẻ vào tháng 1, góp phần kích hoạt làn sóng tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc.

Trong bối cảnh bùng nổ AI, Chu Siêu Nam (Zhou Chaonan) - nhà sáng lập công ty Range Intelligent Computing Technology Group chuyên về trung tâm dữ liệu - cũng lần đầu góp mặt ở vị trí thứ 85, với tài sản 5,3 tỷ USD .

6 tỷ phú từng rời bảng xếp hạng nay trở lại, trong đó có Tiền Đông Kỳ (Qian Dongqi), nhà sáng lập Ecovacs Robotics, công ty sản xuất robot hút bụi, với lợi nhuận nửa đầu năm tăng hơn 60%, đạt 138 triệu USD nhờ doanh số thiết bị gia dụng tăng mạnh.

Trái lại, Vương Hưng (Wang Xing), Chủ tịch và CEO Meituan, ghi nhận mức sụt giảm tài sản lớn nhất cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Tài sản của ông giảm 6,2 tỷ USD , tương đương hơn 42%, xuống còn 8,4 tỷ USD do cuộc chiến giá khốc liệt với Alibaba và JD.com khiến lợi nhuận mảng giao đồ ăn sụt giảm nghiêm trọng.

Trong số 14 người rời khỏi danh sách, đáng chú ý có Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin) - Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Wanda, từng là người giàu nhất Trung Quốc. Đế chế bất động sản của ông buộc phải bán tháo tài sản trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản kéo dài.

Ngưỡng tài sản tối thiểu để góp mặt trong Top 100 năm nay cũng tăng lên 4,6 tỷ USD , so với 3,9 tỷ USD năm ngoái, phản ánh sự phục hồi rõ rệt của thị trường chứng khoán và làn sóng đầu tư mới vào công nghệ và AI tại Trung Quốc.