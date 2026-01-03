Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại phòng ngủ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngay trong phòng ngủ giữa đêm, trong chiến dịch đặc nhiệm có FBI tham gia, không gây thương vong.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ lôi khỏi phòng ngủ trong chiến dịch đột kích dẫn đến việc bắt giữ, theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với CNN.

Các nguồn cho biết, hai vợ chồng ông Maduro bị bắt vào giữa đêm, khi đang ngủ.

Tổng thống Trump ca ngợi chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình FOX & Friends Weekend. “Đội ngũ đã làm một công việc phi thường. Họ diễn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng theo cách mà chưa ai từng thấy…”.

Ông Trump nói với Fox News rằng ông đã theo dõi trực tiếp suốt đêm chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông. “Nếu bạn chứng kiến tốc độ và sức mạnh của chiến dịch đó, thì thật sự đáng kinh ngạc”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump ca ngợi đội ngũ thực hiện, gọi chiến dịch là “tuyệt vời”, đồng thời khẳng định: “Không có quốc gia nào khác trên thế giới có thể tiến hành một chiến dịch hành động như vậy”.

Chiến dịch do lực lượng tinh nhuệ Delta Force của Lục quân Mỹ thực hiện. Một quan chức Mỹ xác nhận cuộc đột kích không gây thương vong cho phía Mỹ.

Theo những người được thông báo về vụ việc, một nhóm đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm trong quá trình bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Hiện các kế hoạch đang được triển khai nhằm đưa ông Maduro tới New York, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cho biết đã nhiều năm điều tra và xây dựng cáo trạng nhằm vào ông Maduro cùng một số tướng lĩnh cấp cao của Venezuela. Công tác này dự kiến sẽ là nền tảng cho các cáo buộc sắp được công bố.

Theo các nguồn thạo tin tiết lộ với CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro từ giữa tháng 12.

Theo một quan chức, kế hoạch được triển khai sớm hơn nhưng bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thời tiết và quyết định của Tổng thống Trump tiến hành không kích Nigeria vào dịp Giáng sinh.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ, trên lãnh thổ Mỹ và tại các tòa án của Mỹ” sau khi bị bắt giữ tại Venezuela.

Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Quả cầu lửa rực trời tại sân bay Venezuela sau đòn không kích Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.