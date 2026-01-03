Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân bị truy tố tại New York

  • Thứ bảy, 3/1/2026 21:19 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Venezuela Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: IRNA/TTXVN

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án liên bang Khu vực phía Nam bang New York.

Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc.

