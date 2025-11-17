Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng nghìn tấn thứ ba

  • Thứ hai, 17/11/2025 16:18 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Các kỹ sư địa chất nhận định loạt phát hiện mới cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đây.

Các nhà địa chất Trung Quốc đã phát hiện ra một mỏ vàng hiếm ở dãy núi Côn Lôn gần biên giới phía tây Tân Cương, đây là mỏ vàng lớn thứ ba được tìm thấy trong năm nay. Ảnh minh họa: Shutterstock Images.

Trung Quốc vừa tìm thấy một mỏ vàng hiếm tại dãy núi Côn Luân, gần biên giới phía tây khu tự trị Tân Cương, theo nhóm địa chất chính phủ tham gia khảo sát. Ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng tại đây có thể vượt mốc 1.000 tấn, SCMP cho biết.

“Phác thảo một mỏ vàng quy mô nghìn tấn tại Tây Côn Luân, Tân Cương đang dần hiện rõ”, kỹ sư cao cấp He Fubao, thuộc Đội Địa chất Kashgar, viết trong bài nghiên cứu công bố ngày 4/11 trên tạp chí khoa học Acta Geoscientica Sinica.

Đây là mỏ vàng thứ ba có tiềm năng vượt ngưỡng 1.000 tấn được Trung Quốc công bố chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau hai phát hiện lớn ở Liêu Ninh (miền Đông Bắc) và Hồ Nam (miền Trung).

Trước đó, những mỏ vàng lớn nhất thế giới thường chỉ đạt vài trăm tấn, và ngành địa chất ước tính Trung Quốc chỉ còn khoảng 3.000 tấn vàng chưa khai thác - bằng một phần tư so với Nga hoặc Australia.

Tốc độ phát hiện dồn dập này cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với giới chuyên gia từng đánh giá.

Những bứt phá này đến từ việc Trung Quốc tăng mạnh vốn đầu tư khảo sát và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Giới địa chất Trung Quốc đã phát triển loạt công cụ hiện đại, từ trí tuệ nhân tạo, hệ thống radar xuyên đất mạnh nhất thế giới đến các vệ tinh dò khoáng sản siêu nhạy.

Tác động của công nghệ mới thậm chí vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc, giúp phát hiện thêm nhiều mỏ vàng tại Tây và Trung Phi.

Khu vực này được Đội Địa chất Khắc Thập chú ý từ thập niên 1990, nhưng bị bỏ dở do diện lộ thiên quá nhỏ. Đến năm 2019, nhờ bước tiến trong công nghệ thăm dò lòng đất, hoạt động khảo sát được nối lại và liên tiếp mang về những phát hiện quan trọng.

Nhóm nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên không chỉ vượt ngưỡng “lớn” mà thuộc nhóm “siêu lớn”.

“Mỏ Kuokejilega là phát hiện quy mô lớn đầu tiên trong đới tạo khoáng Tây Côn Luân những năm gần đây. Kết quả này lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết địa chất khu vực và hé mở triển vọng lớn cho công tác thăm dò vàng”, He và cộng sự nhận định.

“Hợp cùng loạt mỏ vừa và lớn mới được phát hiện như Tugenmansu và Bashiganke, tổng trữ lượng ở Tây Côn Luân có thể vượt 1.000 tấn”, nhóm bổ sung.

Lâm Phương

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

