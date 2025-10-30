Trung Quốc phản ứng trước kế hoạch thử vũ khí hạt nhân của Mỹ

Ngay sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc chính thức lên tiếng về vấn đề Mỹ nối lại việc thử vũ khí hạt nhân và những kết quả đạt được từ cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm vào trưa 30/10. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ, tuyên bố Bắc Kinh vẫn trung thành với cam kết ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1996.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị Lầu Năm Góc khởi động lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với lý do “đảm bảo sự bình đẳng” khi các quốc gia khác đang thực hiện chương trình tương tự.

Ông Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm. Trung Quốc ủng hộ đường lối phát triển trong hòa bình, không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết chỉ duy trì chiến lược quốc phòng mang tính phòng thủ.

“Trung Quốc sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”, ông nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp vào trưa 30/10 tại sân bay quốc tế Gimhae thuộc thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có chia sẻ về kết quả cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp vừa diễn ra vào trưa 30/10 tại sân bay quốc tế Gimhae thuộc thành phố Busan (Hàn Quốc).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đã cùng Mỹ đạt được sự đồng thuận về các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình: "Cả hai bên cần tiếp tục hoàn thiện các công việc trong thời gian sớm nhất để thực hiện sự đồng thuận đã đạt được, đồng thời tạo nên kết quả thực tế đưa lại lợi ích cho cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như nền kinh tế toàn cầu".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ vài năm trở lại đây. Ông đánh giá những gì đã diễn ra là bài học cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi Mỹ "cân nhắc tới lợi ích lâu dài của việc hợp tác, thay vì liên miên trả đũa lẫn nhau".

“Cả hai bên cần tiếp tục việc đàm phán dựa trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại, thu hẹp danh sách các vấn đề tranh chấp, mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập cũng nhấn mạnh thành quả phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, khi đất nước này đạt mức tăng trưởng 5,2% trong ba quý đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

“Những thành tựu này đạt được một cách khó khăn, bất chấp những thách thức cả ở trong và ngoài Trung Quốc. Chúng tôi có sự tự tin và có đủ năng lực để xử lý mọi vấn đề rủi ro và thách thức”, ông Tập Cận Bình đưa ra một thông điệp đầy mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc vào đầu năm sau, dự kiến là tháng 4/2026, đồng thời ông Trump cũng mời ông Tập Cận Bình sớm sang thăm Mỹ.