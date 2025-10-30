Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc phản ứng trước kế hoạch thử vũ khí hạt nhân của Mỹ

  • Thứ năm, 30/10/2025 16:53 (GMT+7)
Ngay sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc chính thức lên tiếng về vấn đề Mỹ nối lại việc thử vũ khí hạt nhân và những kết quả đạt được từ cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm vào trưa 30/10. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ, tuyên bố Bắc Kinh vẫn trung thành với cam kết ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ hiệu lực của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1996.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị Lầu Năm Góc khởi động lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với lý do “đảm bảo sự bình đẳng” khi các quốc gia khác đang thực hiện chương trình tương tự.

Ông Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm. Trung Quốc ủng hộ đường lối phát triển trong hòa bình, không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết chỉ duy trì chiến lược quốc phòng mang tính phòng thủ.

“Trung Quốc sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”, ông nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp vào trưa 30/10 tại sân bay quốc tế Gimhae thuộc thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có chia sẻ về kết quả cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp vừa diễn ra vào trưa 30/10 tại sân bay quốc tế Gimhae thuộc thành phố Busan (Hàn Quốc).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đã cùng Mỹ đạt được sự đồng thuận về các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình: "Cả hai bên cần tiếp tục hoàn thiện các công việc trong thời gian sớm nhất để thực hiện sự đồng thuận đã đạt được, đồng thời tạo nên kết quả thực tế đưa lại lợi ích cho cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như nền kinh tế toàn cầu".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ vài năm trở lại đây. Ông đánh giá những gì đã diễn ra là bài học cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi Mỹ "cân nhắc tới lợi ích lâu dài của việc hợp tác, thay vì liên miên trả đũa lẫn nhau".

“Cả hai bên cần tiếp tục việc đàm phán dựa trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại, thu hẹp danh sách các vấn đề tranh chấp, mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập cũng nhấn mạnh thành quả phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, khi đất nước này đạt mức tăng trưởng 5,2% trong ba quý đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

“Những thành tựu này đạt được một cách khó khăn, bất chấp những thách thức cả ở trong và ngoài Trung Quốc. Chúng tôi có sự tự tin và có đủ năng lực để xử lý mọi vấn đề rủi ro và thách thức”, ông Tập Cận Bình đưa ra một thông điệp đầy mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc vào đầu năm sau, dự kiến là tháng 4/2026, đồng thời ông Trump cũng mời ông Tập Cận Bình sớm sang thăm Mỹ.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

