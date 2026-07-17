Trung Quốc phản ứng sau khi bị TT Trump cáo buộc can thiệp bầu cử

Trung Quốc đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo báo chí Trung Quốc, ngày 17/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố những cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt và từ lâu đã được chứng minh là hoàn toàn vô căn cứ.

Ông Lâm Kiếm nhắc lại nguyên tắc không can thiệp của Trung Quốc, khẳng định nước này không có lợi ích khi can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ và chưa bao giờ làm như vậy.

Ông nhấn mạnh: “Ngược lại, cộng đồng quốc tế đều thấy rất rõ ai mới là bên thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, tiến hành hoạt động giám sát lâu dài và trên diện rộng đối với các chính phủ, doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tự nhìn nhận lại hành động của mình và có những hành động có lợi hơn cho quan hệ song phương.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Liu Chang nêu trong tuyên bố: “Cuộc bầu cử tại Mỹ là công việc nội bộ của Mỹ. Kết quả bầu cử do lá phiếu của người dân Mỹ quyết định. Trung Quốc chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào bầu cử tổng thống của Mỹ”.

Phản ứng trên của Trung Quốc xuất hiện sau khi trong bài phát biểu trước toàn quốc vào khung giờ vàng tối 16/7, Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc thực hiện vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử và tác động đến các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như giới báo chí Mỹ nhằm khiến họ quay lưng với ông.

Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đã trả tiền cho các nhà báo Mỹ để viết các bài báo tiêu cực về chính quyền của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Trump đưa ra bài phát biểu trên hai tháng sau cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào giữa tháng 5. Cáo buộc này có thể phủ bóng lên chuyến thăm Mỹ dự kiến của ông Tập Cận Bình vào tháng 9.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử tại Mỹ.

Năm 2018, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Trump tuyên bố Trung Quốc không muốn đảng Cộng hòa giành kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm đó vì ông là tổng thống đầu tiên từng thách thức Trung Quốc về thương mại. Ông nói: “Đáng tiếc là chúng tôi phát hiện Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2018 sắp diễn ra vào tháng 11 nhằm chống lại chính quyền của tôi”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - người có mặt trong cùng căn phòng khi ông Trump phát biểu - ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, khẳng định Trung Quốc đã không và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc và ngừng các hành động cũng như phát ngôn gây tổn hại đến quan hệ song phương.

Ông Trump lặp lại cáo buộc này vào tháng 5/2020 khi trả lời phỏng vấn truyền thông Anh, cho rằng Trung Quốc “sẽ làm mọi thứ có thể để khiến tôi thất bại trong cuộc đua này”. Ông nói Trung Quốc muốn đối thủ của mình là ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhằm giảm bớt sức ép mà ông đã gây lên Trung Quốc về thương mại và các vấn đề khác.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó là Cảnh Sảng đã phản hồi ngắn gọn: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định bầu cử Mỹ là công việc nội bộ của Mỹ và Trung Quốc không có lợi ích gì trong việc can thiệp. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng chính trị nội bộ của Mỹ sẽ không biến Trung Quốc thành một vấn đề”.

Vài tháng sau cuộc bầu cử năm 2020, trong đó ông Biden giành chiến thắng, các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố kết quả đánh giá trái với những cáo buộc của ông Trump.

Theo báo cáo đánh giá của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ công bố tháng 3/2021, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử và dù từng cân nhắc, nước này cũng không triển khai chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật nào.

Báo cáo phân biệt giữa “gây ảnh hưởng đến bầu cử” và “can thiệp bầu cử”. Theo đó, gây ảnh hưởng đến bầu cử là các nỗ lực tác động đến tâm lý cử tri, chẳng hạn như quảng bá cho một ứng cử viên cụ thể, phát tán thông tin sai lệch hoặc gieo rắc sự mất lòng tin.

Trong khi đó, can thiệp bầu cử là hành vi thao túng trực tiếp hạ tầng bầu cử, bao gồm việc bỏ phiếu, đăng ký cử tri và kiểm phiếu.