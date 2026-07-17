Trump Media bán dịch vụ truy cập siêu tốc vào bài đăng của TT Trump

Dịch vụ mới hứa hẹn mang đến tốc độ tiếp cận nhanh hơn thông báo thông thường, nhắm tới các ngân hàng và quỹ giao dịch thuật toán vốn coi bài đăng của Tổng thống Trump là tín hiệu có thể làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu.

Tải ứng dụng mạng xã hội Truth Social trên điện thoại thông minh. Ảnh: Reuters.

Công ty Trump Media & Technology Group (TMTG), đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, vừa công bố dịch vụ dữ liệu trả phí mang tên Truth API, cho phép các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty giao dịch tài chính nhận được bài đăng từ những tài khoản có sức ảnh hưởng nhất trên nền tảng với tốc độ nhanh hơn so với người dùng thông thường.

Theo truyền thông phương Tây, Truth API sẽ cung cấp bài đăng từ 10 tài khoản có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Truth Social, trong đó có tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dữ liệu được truyền tới khách hàng nhanh hơn đáng kể so với hệ thống thông báo của nền tảng, giúp các tổ chức tài chính có thể phản ứng gần như ngay lập tức trước những thông tin có khả năng tác động đến thị trường.

Hướng tới các tổ chức giao dịch tốc độ cao

TMTG cho biết sản phẩm mới được thiết kế dành cho những tổ chức mà chi phí của việc chậm tiếp cận thông tin là rất lớn, điển hình là các công ty giao dịch thuật toán.

Doanh nghiệp này cho rằng trước đây, nhiều tổ chức muốn theo dõi các bài đăng quan trọng trên Truth Social phải giám sát thủ công hoặc sử dụng các phương thức thu thập dữ liệu không chính thức. Truth API được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng một kênh dữ liệu được cấp phép chính thức và có độ trễ thấp.

Đây cũng là bước đi đầu tiên của TMTG trong lĩnh vực cấp phép dữ liệu, mở ra nguồn doanh thu mới trong bối cảnh công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng mảng truyền thông để cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội lớn.

Quyền Giám đốc điều hành TMTG Kevin McGurn nhận định thị trường tài chính vốn đã phản ứng mạnh với các bài đăng trên Truth Social và khi lượng khách hàng tăng lên, Truth API có thể trở thành nguồn doanh thu ổn định và đáng kể của công ty.

Bài đăng làm rung chuyển thị trường

Trong thời gian qua, nhiều thông điệp của ông Donald Trump trên Truth Social đã tạo ra những biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, ngày 9/4/2025, các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt bật tăng mạnh sau khi ông Trump đăng bài cho biết sẽ tạm hoãn áp dụng nhiều mức thuế mới trong 90 ngày. Trước đó, các tuyên bố liên quan đến chính sách thuế quan, đặc biệt là "Ngày Giải phóng" hay các biện pháp hạn chế thương mại với Trung Quốc, cũng nhiều lần khiến giới đầu tư điều chỉnh chiến lược giao dịch.

Ông Mark Spiegel, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Stanphyl Capital Partners, nhận định tài khoản duy nhất trên Truth Social có khả năng tạo ra biến động thực sự cho thị trường hiện nay chính là của Tổng thống Donald Trump.

Khi được hỏi liệu việc bán quyền truy cập sớm có tạo lợi thế cho các tổ chức có tiềm lực tài chính lớn hay không, ông Spiegel cho rằng sự chênh lệch về khả năng tiếp cận thông tin vốn luôn tồn tại trên thị trường và đây chỉ là một ví dụ nữa.

Gây tranh cãi về tính công bằng

Việc thương mại hóa quyền truy cập tốc độ cao cũng làm dấy lên tranh luận về tính công bằng giữa các nhà đầu tư.

Theo hồ sơ quản lý, Quỹ Donald J. Trump Revocable Trust hiện nắm khoảng 114,75 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 41% cổ phần đang lưu hành của TMTG. Quỹ này quản lý các khoản đầu tư của ông Trump và do các con của ông giám sát. Trước đây, Nhà Trắng từng bác bỏ các cáo buộc cho rằng điều này tạo ra xung đột lợi ích.

Ông Robert Frenchman, đối tác tại hãng luật Dynamis ở New York, cho biết các công ty đại chúng cần thận trọng trong cách công bố thông tin trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, theo ông, pháp luật chứng khoán liên bang của Mỹ không cấm các nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ tiếp cận sớm cho khách hàng trả phí, ngay cả khi điều đó có thể tạo lợi thế cho một số thành viên trên thị trường.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên Dân chủ cấp cao nhất tại Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, chỉ trích động thái này. Ông cho rằng dịch vụ mới sẽ mang lại lợi ích tài chính cho gia đình ông Trump, đồng thời giúp các nhà giao dịch Phố Wall kiếm thêm lợi nhuận.

Cung cấp dữ liệu 24/7

TMTG cho biết Truth API sẽ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, đồng thời cung cấp kho lưu trữ các bài đăng từ năm 2022. Công ty cho biết đã có khách hàng đăng ký sử dụng trước thời điểm dịch vụ chính thức ra mắt vào ngày 1/8.

Ngoài tài khoản của ông Donald Trump, danh sách những tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Truth Social còn có Donald Trump Jr., Eric Trump cùng các nhân vật ủng hộ nổi bật như Dan Bongino và Sean Hannity.

Theo TMTG, trong nhiều tháng qua đã có nhiều tổ chức tự động thu thập dữ liệu từ Truth Social trái với điều khoản sử dụng của nền tảng. Công ty cho biết sẽ tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động này, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng kênh dữ liệu chính thức thông qua Truth API.