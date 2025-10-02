Trung Quốc mòn mỏi đợi truyền nhân của Lưu Tường

18 năm sau chiến thắng lịch sử của Lưu Tường ở nội dung 110 m rào nam tại giải điền kinh thế giới ở Osaka (Nhật Bản), Trung Quốc vẫn đang chờ một VĐV khác bước tiếp con đường đã mọc cỏ.

Lưu Tường vẫn là tượng đài của điền kinh Trung Quốc

Mùa hè năm 2007, Lưu Tường giành danh hiệu thế giới duy nhất trong sự nghiệp với thành tích 12 giây 95, củng cố vị thế như một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của điền kinh Trung Quốc.

Không ai bén gót Lưu Tường

Tại giải Tokyo (Nhật Bản) hồi giữa tháng 9, ba VĐV Trung Quốc cùng lọt vào bán kết nhưng không ai có thể giành quyền vào chung kết. Lưu Tuấn Hy xếp thứ 5 ở lượt chạy thứ nhất với thành tích 13 giây 40, Từ Trác Nhất về thứ 6 ở lượt hai với 13 giây 34, còn Trần Nguyên Giang cán đích thứ 5 lượt ba với 13 giây 32.

Những thành tích này vẫn còn kém xa kỷ lục thế giới cũ 12 giây 88 mà Lưu Tường lập năm 2006, đến nay vẫn là kỷ lục của Trung Quốc cũng như châu Á. Thành tích ấy đến nay vẫn mang tính phi thường, thậm chí còn nhanh hơn cả thời gian giành HCV 12 giây 99 của Cordell Tinch ở Tokyo vừa qua.

Từ Trác Nhất, đương kim vô địch quốc gia và học trò của HLV Tôn Hải Bình - người gắn bó lâu năm với Lưu Tường - đã không cầm được nước mắt sau khi thi đấu. Anh thừa nhận: “Tôi không thể hiện được phong độ tốt nhất. Tôi kỳ vọng chạy dưới 13 giây 20, nhưng xuất phát không tốt. Tôi quá căng thẳng nên không phát huy được hết khả năng.”

Lưu Tường, người từng làm rạng danh điền kinh Trung Quốc với tấm HCV tại Olympic Athens 2004, trở thành anh hùng dân tộc và biểu tượng cho bước đột phá của điền kinh nước này. Sau đó, anh giành HCB tại giải thế giới Helsinki 2005 và thêm một HCB ở Daegu 2011, trước khi chấn thương buộc anh phải giải nghệ.

Lưu Tuấn Hy dù nỗ lực vẫn kém xa Lưu Tường

So bó đũa mà không chọn nổi cột cờ

HLV Tôn Hải Bình, nay đã 70 tuổi, vẫn tiếp tục hành trình marathon dìu dắt thế hệ mới của điền kinh Trung Quốc. Dù thừa nhận còn khoảng cách với nhóm VĐV hàng đầu thế giới, ông vẫn bày tỏ sự lạc quan: “Các VĐV mạnh nhất của chúng ta hiện đều quanh mốc 13 giây 20 hoặc thấp hơn đôi chút. Nếu chăm chỉ rèn luyện và điều chỉnh trong một, hai năm tới, họ có thể trở lại đẳng cấp thế giới”. ông nói.

Nhắc đến Trần Nguyên Giang - tài năng trẻ mới 19 tuổi, cao 1,86 mét, có sức bật tốt - HLV Tôn nhấn mạnh yếu tố kinh nghiệm: “Lưu Tường khi mới thi đấu quốc tế cũng từng có khoảng cách rất lớn. Nhưng qua nhiều lần cọ xát, cậu ấy đã rút ngắn khoảng cách, xây dựng sự tự tin và cuối cùng vươn lên đỉnh cao”.

Ông Tôn bày tỏ niềm tin rằng các VĐV chạy vượt rào của Trung Quốc có thể tạo nên đột phá vào Olympic Los Angeles 2028. Còn Trần Nguyên Giang, trong lần đầu dự giải Vô địch Thế giới, vẫn giữ thái độ tích cực: “Tôi chưa đạt được thành tích như kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là giữ vững tinh thần, rút ra bài học từ trải nghiệm này và chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo”.