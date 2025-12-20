Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi Mỹ duyệt bán vũ khí cho Đài Loan

  • Thứ bảy, 20/12/2025 13:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong hai ngày qua, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã liên tiếp chỉ trích gay gắt việc Mỹ phê duyệt gói vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) với trị giá lên tới hơn 11 tỷ USD và cảnh báo sẽ “thực hiện các biện pháp mạnh”.

Người phát ngôn Tưởng Bân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều 19/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân tái khẳng định, đây là hành động “gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Ông chỉ trích Mỹ “nhiều lần nuốt lời và bội tín”, cho biết Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và đã “giao thiệp nghiêm khắc” với phía Mỹ.

Người phát ngôn cũng hối thúc Washington dừng bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) ngay lập tức, đồng thời cho biết: “Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường luyện quân và sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết đập đan mọi mưu đồ ly khai "đòi Đài Loan độc lập" và sự can thiệp từ bên ngoài”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng một lần nữa lên tiếng phản đối và lên án mạnh mẽ thương vụ vũ khí này, sau khi đã đưa ra phản ứng gay gắt từ chiều 18/12.

Bắc Kinh kêu gọi Washington tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc”, thực hiện các cam kết nghiêm túc của lãnh đạo Mỹ và ngừng ngay lập tức hành động nguy hiểm khi trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Ông khẳng định: "Dù có bán cho Đài Loan bao nhiêu vũ khí tối tiến, cũng không thể ngăn cản xu thế lịch sử Trung Quốc cuối cùng và chắc chắn sẽ thống nhất. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Trước đó, ngày 18/12 (giờ địa phương), chính quyền Mỹ đã phê duyệt gói vũ khí trị giá hơn 11 tỉ USD cho Đài Loan. Đây là hợp đồng thứ hai trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump và được đánh giá là một trong những thương vụ vũ khí lớn nhất mà Mỹ từng thông qua cho hòn đảo này.

