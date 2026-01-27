Trung Quốc công bố nhóm du khách đầu tiên bay vào vũ trụ

Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Thông báo trên tài khoản Weibo của công ty Interstellor

Theo thông báo mới đây trên tài khoản Weibo “interstellOr” của nhà phát triển, nhóm du khách Trung Quốc bay vào vũ trụ đầu tiên đã được xác nhận gồm hơn 20 người, trong đó có các học giả, giám đốc điều hành doanh nghiệp, những người làm trong ngành hàng không vũ trụ, nghệ thuật, giải trí, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và người máy silicon PM01.

Những du khách này sẽ bay trên tàu vũ trụ CYZ-1 do Trung Quốc tự phát triển. CYZ-1 dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên vào năm 2028, trong một nhiệm vụ bay dưới quỹ đạo, đi vào rìa không gian qua đường Kármán - ranh giới không gian được quốc tế công nhận và quan sát Trái Đất từ ​​quỹ đạo. CYZ-1 cũng là tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc.

Trong nhóm du khách đầu tiên này có nam diễn viên Hoàng Cảnh Du và Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc Lý Lập Sính năm nay đã 85 tuổi. Hoàng Cảnh Du sẽ trở thành người nổi tiếng đầu tiên của Trung Quốc du hành vũ trụ.

Được biết, chuyến bay đã được bán vé trước, với giá cho mỗi chỗ là 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 430.194 USD ) và cần đặt cọc 10% để giữ chỗ. Hành khách sẽ bay lên độ cao khoảng 100 km trở lên, trải nghiệm trạng thái không trọng lực từ 3 đến 5 phút và ngắm nhìn Trái Đất. Toàn bộ chuyến bay kéo dài khoảng 20 đến 30 phút.

Bà Lôi Thi Tình, người sáng lập kiêm CEO của công ty Interstellor, dự báo thời điểm bùng nổ của du lịch vũ trụ ở Trung Quốc có thể vào khoảng năm 2030.