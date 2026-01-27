Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc công bố nhóm du khách đầu tiên bay vào vũ trụ

  • Thứ ba, 27/1/2026 17:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Một nhà khoa học năm nay đã 85 tuổi và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du nằm trong danh sách những du khách Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung Quoc anh 1

Thông báo trên tài khoản Weibo của công ty Interstellor

Theo thông báo mới đây trên tài khoản Weibo “interstellOr” của nhà phát triển, nhóm du khách Trung Quốc bay vào vũ trụ đầu tiên đã được xác nhận gồm hơn 20 người, trong đó có các học giả, giám đốc điều hành doanh nghiệp, những người làm trong ngành hàng không vũ trụ, nghệ thuật, giải trí, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và người máy silicon PM01.

Những du khách này sẽ bay trên tàu vũ trụ CYZ-1 do Trung Quốc tự phát triển. CYZ-1 dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên vào năm 2028, trong một nhiệm vụ bay dưới quỹ đạo, đi vào rìa không gian qua đường Kármán - ranh giới không gian được quốc tế công nhận và quan sát Trái Đất từ ​​quỹ đạo. CYZ-1 cũng là tàu vũ trụ có người lái thương mại đầu tiên của Trung Quốc.

Trong nhóm du khách đầu tiên này có nam diễn viên Hoàng Cảnh Du và Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc Lý Lập Sính năm nay đã 85 tuổi. Hoàng Cảnh Du sẽ trở thành người nổi tiếng đầu tiên của Trung Quốc du hành vũ trụ.

Được biết, chuyến bay đã được bán vé trước, với giá cho mỗi chỗ là 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 430.194 USD) và cần đặt cọc 10% để giữ chỗ. Hành khách sẽ bay lên độ cao khoảng 100 km trở lên, trải nghiệm trạng thái không trọng lực từ 3 đến 5 phút và ngắm nhìn Trái Đất. Toàn bộ chuyến bay kéo dài khoảng 20 đến 30 phút.

Bà Lôi Thi Tình, người sáng lập kiêm CEO của công ty Interstellor, dự báo thời điểm bùng nổ của du lịch vũ trụ ở Trung Quốc có thể vào khoảng năm 2030.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/trung-quoc-cong-bo-nhom-du-khach-bay-vao-vu-tru-dau-tien-post1264512.vov

Bích Thuận/VOV

Trung Quốc Trung Quốc Thiên văn học Hoàng Cảnh Du Du hành vũ trụ du khách thương mại

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

'Van co' Bac Cuc cua My, Nga, Trung hinh anh

'Ván cờ' Bắc Cực của Mỹ, Nga, Trung

18 giờ trước 00:00 27/1/2026

0

Từ tham vọng của Mỹ với Greenland đến sự hiện diện áp đảo của Nga và bước tiến thận trọng của Trung Quốc, Bắc Cực đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quyền lực khốc liệt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý