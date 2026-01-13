Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

Vào lúc 18h30, U23 Uzbekistan đối đầu U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2026.

Cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng không chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu, mà còn quyết định trực tiếp số phận của 3 nền bóng đá hàng đầu châu lục tại VCK U23 châu Á năm nay. Trong bối cảnh U23 Lebanon sớm bị loại, còn U23 Iran vẫn nuôi hy vọng, màn so tài này được xem là nút thắt của cả bảng đấu.

Trước giờ bóng lăn, U23 Hàn Quốc tạm chiếm ưu thế với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan bám sát ngay phía sau, chỉ kém về hiệu số.

U23 Iran có 2 điểm sau hai trận hòa 0-0, nhưng vẫn còn cơ hội nếu thắng Lebanon và chờ đợi kết quả ngã ngũ ở trận còn lại. Trong kịch bản Hàn Quốc và Uzbekistan phân thắng bại, đội thắng chắc chắn đi tiếp, còn Iran chỉ có thể hy vọng khi đối thủ sảy chân.

Ngược lại, nếu Hàn Quốc và Uzbekistan hòa có bàn thắng, cả hai sẽ dắt tay nhau vào tứ kết bất chấp kết quả của Iran.

Chính sự giằng co ấy khiến cả Hàn Quốc lẫn Uzbekistan chịu áp lực rất lớn. Cả hai đều là những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu châu Á, nên việc bị loại sớm sẽ kéo theo làn sóng chỉ trích nặng nề.

Tuy nhiên, phong độ của họ từ đầu giải chưa thật sự thuyết phục. U23 Hàn Quốc từng bị U23 Iran lấn lướt trong nhiều thời điểm và để U23 Lebanon dẫn bàn, thậm chí thủng lưới hai lần trước khi lội ngược dòng. U23 Uzbekistan cũng chưa tạo ra cảm giác chắc chắn tuyệt đối như kỳ vọng.

Về lực lượng, hai đội đều có trong tay đội hình mạnh nhất. Hàn Quốc, với chiều sâu nhân sự tốt, đã xoay vòng đáng kể trong hai trận vừa qua nhưng vẫn duy trì sơ đồ 4-4-2 vận hành khá mạch lạc. Uzbekistan lại ưu tiên sự ổn định khi giữ nguyên bộ khung 4-2-3-1 để tăng độ gắn kết. Trong thế trận mà sai lầm có thể trả giá bằng vé về nước, cuộc đấu trí này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng và khó lường.

