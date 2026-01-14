Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

U23 Thái Lan quyết tâm đánh bại Trung Quốc.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 11/1, U23 Thái Lan có trận hòa 1-1 quan trọng trước U23 Iraq, qua đó duy trì cơ hội tiến vào vòng tứ kết.

Sau hai lượt trận, bảng D chứng kiến cuộc đua gay cấn cho tấm vé đi tiếp: U23 Trung Quốc dẫn đầu với 4 điểm, Australia có 3 điểm, Iraq có 2 điểm và Thái Lan xếp cuối với 1 điểm. Dù ở vị trí bất lợi, U23 Thái Lan vẫn còn quyền tự quyết. Nếu đánh bại Trung Quốc ở lượt trận cuối, đại diện Đông Nam Á sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết, tái lập thành tích từng làm được tại giải năm 2020.

Trước thềm trận đấu then chốt, U23 Thái Lan lại đối mặt với tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là Phon-Ek Maneekorn Jensen và Thanawut Phochai.

Cụ thể, Maneekorn bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Australia và còn phải nộp phạt 1.000 USD , trong khi tiền đạo chủ lực Thanawut Phochai vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. Sự thiếu hụt này khiến sức mạnh phòng ngự lẫn tấn công của U23 Thái Lan bị ảnh hưởng đáng kể.

U23 Thái Lan (phải) buộc phải thắng Trung Quốc. Ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc nắm lợi thế rõ ràng và đà tâm lý thoải mái. Họ có 4 điểm sau trận hòa Iraq và chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Australia. Chỉ cần một trận hòa trước U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á.

Dù vậy, truyền thông nước này vẫn tỏ ra thận trọng, đánh giá cao tinh thần và lối chơi của U23 Thái Lan, đội dù mới có 1 điểm nhưng luôn thi đấu đầy quả cảm.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc được xem là cuộc chiến sống còn đúng nghĩa. Với tinh thần chiến đấu đã thể hiện trước U23 Iraq, tập thể U23 Thái Lan kỳ vọng vào kết quả tốt nhất trước Trung Quốc để lách qua khe cửa hẹp.

