Trực tiếp U23 Iran vs U23 Lebanon

Vào lúc 18h30 ngày 13/1 (giờ Hà Nội), U23 Iran đối đầu U23 Lebanon ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2026.

U23 Iran cần thắng Lebanon và hy vọng vào kết quả có lợi ở trận còn lại.

Cục diện bảng C đẩy U23 Iran vào thế buộc phải thắng. Hai trận hòa không bàn thắng trước U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan giúp đại diện Tây Á duy trì thành tích bất bại, nhưng đồng thời cũng khiến họ rơi vào tình thế khó khăn.

Với chỉ 2 điểm trong tay, U23 Iran không còn quyền tự quyết, bắt buộc phải đánh bại U23 Lebanon ở lượt trận cuối và chờ đợi trận còn lại không kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng.

Dù vậy, màn trình diễn của U23 Iran vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Việc giữ sạch lưới trước hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch cho thấy đội bóng này sở hữu nền tảng phòng ngự tổ chức rất tốt, kỷ luật và giàu tính chiến thuật.

Họ hiếm khi để lộ khoảng trống lớn và luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý. Vấn đề duy nhất là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, điểm yếu buộc U23 Iran phải cải thiện nếu muốn tiếp tục cuộc chơi.

Ở phía đối diện, U23 Lebanon bị loại sau hai thất bại liên tiếp. Dù không còn cơ hội đi tiếp, đội bóng này vẫn tạo được dấu ấn bằng lối chơi cởi mở và tinh thần thi đấu không buông xuôi.

Việc ghi tới 4 bàn sau 2 trận cho thấy hàng công Lebanon sở hữu những cá nhân có thể tạo ra đột biến, đủ sức gây ra những tình huống nguy hiểm nếu đối thủ lơ là.

Tuy nhiên, sự non nớt và thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn nhất của U23 Lebanon. Họ thường xuyên để lộ khoảng trống phía sau và gặp khó trong việc duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Khi không còn gì để mất, Lebanon nhiều khả năng sẽ chơi phóng khoáng hơn, nhưng chính điều đó có thể khiến họ càng dễ bị U23 Iran trừng phạt.

Với nền tảng tổ chức tốt hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn và đặc biệt là động lực buộc phải thắng, U23 Iran được đánh giá cao hơn. Nếu cải thiện được khâu dứt điểm, đại diện Tây Á hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đủ đậm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.