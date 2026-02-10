Trực tiếp Sunderland vs Liverpool

Sunderland sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà vào rạng sáng 12/2 tại vòng 26 Premier League, khi cả hai đội đều đang hướng tới mục tiêu trở lại mạch chiến thắng.

Sunderland không phải đối thủ dễ chịu với Liverpool. Ảnh: Reuters.

Liverpool bước vào trận đấu với tâm lý không thật sự tích cực sau thất bại 1-2 trước Man City cuối tuần qua. Việc thường xuyên đánh rơi điểm số ở những phút cuối đang trở thành vấn đề đáng lo ngại với Liverpool, khi họ đã bốn lần để thủng lưới bàn quyết định từ phút 90 trở đi tại Premier League mùa này.

Đây cũng là thất bại thứ tám của Liverpool tại giải đấu, nhiều gấp đôi so với cả mùa vô địch trước đó. Đội bóng vùng Merseyside hiện rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và kém MU ở vị trí thứ tư năm điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Dù vậy, Liverpool vẫn có thể phần nào tự tin khi đối đầu với các đội mới thăng hạng. Thầy trò Arne Slot đang bất bại trong 19 trận gần nhất trước những đội bóng lên hạng tại Premier League. Tuy nhiên, phong độ sân khách lại là điểm yếu rõ rệt khi họ chỉ thắng hai trong 10 trận xa nhà gần nhất và đã để thủng lưới tới 21 bàn sau 12 chuyến làm khách mùa này.

Liverpool buộc phải có 3 điểm. Ảnh: Reuters.

Ở phía bên kia, Sunderland đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 10 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Regis Le Bris giành ba chiến thắng, hòa bốn và thua ba trận.

Điểm tựa lớn nhất của Sunderland mùa này chính là sân nhà. Họ đã giành 26 trong tổng số 36 điểm tại Premier League trên sân Stadium of Light, tương đương hơn 72% tổng số điểm.

Lịch sử đối đầu không đứng về phía đội chủ nhà Sunderland, khi họ đã không thắng Liverpool trong 11 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League kể từ năm 2012.

Dù phải đá sân khách, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình, hứa hẹn tạo nên một trận đấu cân bằng và hấp dẫn ở vòng đấu giữa tuần.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.