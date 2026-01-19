Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Real Sociedad vs Barca

  • Thứ hai, 19/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một Real Sociedad rơi vào thế khủng hoảng trầm trọng khó cản bước Barca đang có phong độ cực tốt.

Real Sociedad khó cản bước Barca đang thăng hoa.


Bối cảnh trận đấu

  • Vòng 20 La Liga
  • Địa điểm: Sân Reale Arena (San Sebastián)
  • Barca đang dẫn đầu La Liga với phong độ cực tốt, trải qua mạch 11 trận toàn thắng liên tiếp. Trong đó, đáng chú ý là việc họ đánh bại Real Madrid ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mới đây, họ cũng tiến vào vòng trong Cúp nhà Vua.
  • Real Sociedad đang xếp thứ 12 trên BXH, với chỉ 4 điểm hơn nhóm rớt hạng, thành tích cực kỳ đáng báo động.

Lực lượng

  • Sociedad không có sự phục vụ của Inaki Ruperez do chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Yangel Herrera và Orri Oskarsson còn bỏ ngỏ.
  • Barca vắng Gavi và Andreas Christensen do chấn thương. Tân binh Joao Cancelo nhiều khả năng không ra sân từ đầu.

Thống kê đáng chú ý

  • Sociedad chỉ thắng được 1/6 vòng đấu gần nhất ở La Liga, còn lại thua 3 và hòa 2.
  • Đội bóng xứ Basque cũng chơi không tốt trên sân nhà khi thua 2, hòa 2/4 trận vừa qua.
  • Barca thắng 4 trận gần nhất trên sân khách trong khuôn khổ La Liga, ghi tổng cộng 13 bàn.
  • Trong 11 lần gần nhất đến thi đấu trên sân Reale, Barca áp đảo với 7 trận thắng, 3 trận hòa, chỉ phải nhận 1 thất bại.

Greenwood đến La Liga với giá 100 triệu euro?

Atletico Madrid sẵn sàng thực hiện thương vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu euro để chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille.

45:2702 hôm qua

Nửa tỷ bảng của Man City thách thức Premier League

Nếu hoàn tất việc bổ sung Marc Guehi của Crystal Palace ngay trong tháng này, Man City sẽ nâng mức chi tiêu ròng cho chuyển nhượng kể từ tháng 1/2025 lên gần 500 triệu bảng.

45:2702 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Barca Real Sociedad

    Đọc tiếp

    Dinh Bac truoc thu thach lon nhat tai giai chau A hinh anh

    Đình Bắc trước thử thách lớn nhất tại giải châu Á

    7 giờ trước 21:00 18/1/2026

    0

    Bên cạnh yếu tố chiến thuật, cuộc đối đầu cá nhân giữa Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam) và thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc) được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý