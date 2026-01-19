Trực tiếp Real Sociedad vs Barca

|
Real Sociedad khó cản bước Barca đang thăng hoa.
Bối cảnh trận đấu
- Vòng 20 La Liga
- Địa điểm: Sân Reale Arena (San Sebastián)
- Barca đang dẫn đầu La Liga với phong độ cực tốt, trải qua mạch 11 trận toàn thắng liên tiếp. Trong đó, đáng chú ý là việc họ đánh bại Real Madrid ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mới đây, họ cũng tiến vào vòng trong Cúp nhà Vua.
- Real Sociedad đang xếp thứ 12 trên BXH, với chỉ 4 điểm hơn nhóm rớt hạng, thành tích cực kỳ đáng báo động.
Lực lượng
- Sociedad không có sự phục vụ của Inaki Ruperez do chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Yangel Herrera và Orri Oskarsson còn bỏ ngỏ.
- Barca vắng Gavi và Andreas Christensen do chấn thương. Tân binh Joao Cancelo nhiều khả năng không ra sân từ đầu.
Thống kê đáng chú ý
- Sociedad chỉ thắng được 1/6 vòng đấu gần nhất ở La Liga, còn lại thua 3 và hòa 2.
- Đội bóng xứ Basque cũng chơi không tốt trên sân nhà khi thua 2, hòa 2/4 trận vừa qua.
- Barca thắng 4 trận gần nhất trên sân khách trong khuôn khổ La Liga, ghi tổng cộng 13 bàn.
- Trong 11 lần gần nhất đến thi đấu trên sân Reale, Barca áp đảo với 7 trận thắng, 3 trận hòa, chỉ phải nhận 1 thất bại.
