Trực tiếp Mexico vs Nam Phi

2h rạng sáng 12/6, chủ nhà Mexico có trận ra quân gặp Nam Phi tại bảng A, vòng chung kết World Cup 2026.

Mexico được kỳ vọng giành 3 điểm.

Đội tuyển Mexico mở màn hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Nam Phi trên sân vận động Azteca, nơi được xem là pháo đài bất khả xâm phạm của "El Tri" tại các kỳ World Cup.

Dù đang nắm giữ kỷ lục không mấy vui vẻ với 60 trận thi đấu tại World Cup mà chưa từng giành chức vô địch, Mexico vẫn luôn là một trong những đội tuyển khó chịu nhất ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Kể từ World Cup 1994, "El Tri" chưa từng thua trong 7 trận mở màn liên tiếp, giành 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý hơn, họ cũng bất bại trong cả bảy lần thi đấu World Cup tại Azteca với thành tích 5 thắng và 2 hòa.

Sức mạnh của Mexico không chỉ đến từ hàng công hiệu quả với 15 bàn thắng trong 8 trận gần nhất, mà còn nằm ở hàng thủ chắc chắn khi giữ sạch lưới tới sáu lần trong giai đoạn đó. Việc thường xuyên nhập cuộc mạnh mẽ cũng là điểm tựa lớn cho đội chủ nhà khi họ đã dẫn trước ngay trong hiệp một ở 5 trong 6 trận gần đây nhất.

Trong khi đó, Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng kể từ giải đấu trên sân nhà năm 2010. Đội bóng của HLV Hugo Broos đặt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Bafana Bafana không thực sự thuyết phục khi họ chỉ hòa 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Dù vậy, Nam Phi vẫn có cơ sở để tự tin. Họ từng đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Phi và chỉ bị dẫn trước một lần trong suốt chiến dịch vòng loại. Lịch sử đối đầu cũng mang lại hy vọng khi Mexico không thắng trong 2 lần gặp Nam Phi gần nhất.

Danh sách cầu thủ ra sân của 2 đội tuyển.