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Thể thao

Mexico mở màn lễ khai mạc đặc biệt nhất lịch sử World Cup

  • Thứ sáu, 12/6/2026 00:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

World Cup 2026 không chỉ đi vào lịch sử bởi quy mô 48 đội mà còn bởi lễ khai mạc với 3 màn trình diễn riêng biệt tại 3 thành phố thuộc 3 quốc gia khác nhau.

Mexico là quốc gia mở màn World Cup 2026.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, thành phố Mexico, Toronto và Los Angeles sẽ lần lượt trở thành những sân khấu lớn chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ.

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Không khí cuồng nhiệt trước thềm lễ khai mạc World Cup 2026.

Màn khai mạc đầu tiên sẽ diễn ra lúc 0h30 ngày 12/6 tại sân vận động Azteca huyền thoại ở Mexico, ngay trước trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi.

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Shakira, Burna Boy cùng các nghệ sĩ tạo nên lễ khai mạc hoành tráng, đầy sắc màu tại sân vận động Azteca.

Chương trình được xây dựng xoay quanh văn hóa Mexico, nổi bật với nghệ thuật cắt giấy truyền thống “papel picado” cùng những màn trình diễn dân gian đặc sắc, nhằm giới thiệu bản sắc lâu đời của đất nước này tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

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Shakira là nghệ sĩ hiếm hoi trình diễn ở lễ khai mạc 3 kỳ World Cup. Trước đó, cô từng trình diễn tại Nam Phi 2010 và Brazil 2014.

Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai ba kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại.

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FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Sau đó một ngày, Toronto sẽ tiếp nối với lễ khai mạc thứ hai trước trận đấu World Cup đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Canada. Cùng ngày, Los Angeles sẽ tổ chức lễ khai mạc thứ 3 trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Thành phố giải trí hàng đầu thế giới hứa hẹn mang đến một chương trình đậm chất Hollywood với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao âm nhạc.

Ba buổi lễ sẽ có sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Andrea Bocelli, Shakira và Katy Perry. Toàn bộ chương trình được sản xuất bởi Marco Balich, người từng đứng sau nhiều lễ khai mạc Olympic đình đám, trong đó có Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.

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Duy Anh

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