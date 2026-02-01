Trực tiếp Manchester City vs Fulham

Ngay sau chiến thắng đáng nhớ tại Anfield, Manchester City sẽ cố gắng tạo thêm áp lực lên Arsenal, khi họ tiếp đón Fulham tại sân Etihad.

Manchester City được kỳ vọng thắng dễ Fulham.

Manchester City suýt nữa ôm hận trong cuộc đua vô địch Premier League, nếu không có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Liverpool. Manchester City và Fulham tái đấu chỉ hơn hai tháng sau trận cầu mãn nhãn với chín bàn thắng tại Craven Cottage, nơi "The Citizens" giành chiến thắng 5-4. Manchester City có lý do để tự tin, khi họ thắng cả 19 trận gần nhất gặp Fulham ở mọi giải đấu.

Chủ nhà cũng thắng cả 16 trận Premier League gần nhất trước Fulham, chuỗi thắng dài nhất một đội bóng từng có trước đối thủ khác trong lịch sử bóng đá Anh.

Ngoài ra, "The Citizens" rất thích các trận đấu giữa tuần tại Etihad, khi họ chưa thua bất kỳ trận Premier League sân nhà nào trong 55 trận diễn ra vào thứ Ba, thứ Tư hoặc thứ Năm kể từ thất bại sát nút 0-1 trước Tottenham vào tháng 5/2010.

Fulham nằm trong nhóm các đội Premier League đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải, nhưng chuỗi ba thất bại trong bốn trận gần nhất khiến họ bị thụt lùi trong cuộc đua top 7.

Với tư cách HLV, Marco Silva thua cả 13 trận gặp Man City, kỷ lục thua 100% trước một đối thủ của một HLV. Fulham cũng thua cả 8 trận Premier League gần nhất đến sân của nửa xanh Manchester với tổng tỷ số 4-25.

Với Manchester City, Jeremy Doku (bắp chân), Savinho (chấn thương không xác định), John Stones (thể lực), Josko Gvardiol (gãy xương chày) và Mateo Kovacic (mắt cá chân) vẫn đang điều trị. Về phần Fulham, Sasa Lukic vẫn đang hồi phục chấn thương đùi, trong khi đội trưởng Tom Cairney vắng mặt trận thua Everton vì vấn đề bắp chân và vẫn chưa thể ra sân.

