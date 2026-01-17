Trực tiếp Liverpool vs Burnley

Liverpool đón tiếp Burnley ở vòng 22 Premier League với nhiều nỗi lo.

Liverpool có nhiều cơ hội giành 3 điểm trước Burnley. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Anfield đứng trước nguy cơ tạo nên cột mốc đáng quên trong kỷ nguyên Premier League khi có lần đầu tiên không thể thắng cả ba trận sân nhà trước các đội bóng mới thăng hạng trong cùng một mùa giải, sau khi bị Leeds United và Sunderland cầm chân.

Dù vậy, kết quả hòa 0-0 trước Arsenal ở vòng đấu gần nhất mang nhiều ý nghĩa tích cực, tạo đà tâm lý tốt cho Liverpool ở loạt trận kế tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Liverpool hiện hơn Brentford 2 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ tư, suất cuối cùng chắc chắn dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, Newcastle và MU cũng đang áp sát và nỗ lực tích lũy từng điểm số, buộc đội thấy trò HLV Arne Slot không được phép chủ quan.

Chiến thắng 4-1 trước Barnsley ở vòng 3 FA Cup hồi đầu tuần đã giúp Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 11 trận trên mọi đấu trường.

Sự trở lại sắp tới của Mohamed Salah sau AFCON 2025 được kỳ vọng sẽ cải thiện sức tấn công cho Liverpool. Mùa này, đội bóng áo đỏ chỉ tung ra trung bình 14,7 cú sút mỗi trận tại Premier League, con số thấp nhất của họ kể từ mùa 2001/02.

Salah trở lại là tín hiệu tích cực. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Burnley bước vào chuyến làm khách đầy giông bão với phong độ đáng báo động. Đoàn quân của HLV Scott Parker đã trải qua 12 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, bao gồm 9 thất bại và 3 trận hòa kể từ chiến thắng kịch tính 3-2 trước Wolves hồi tháng 10.

Với vị trí thứ 19 trên BXH, Burnley đang kém nhóm an toàn tới 8 điểm và vẫn chưa có nổi một trận giữ sạch lưới trên sân khách ở mùa giải 2025/26. Lịch sử cũng không ủng hộ Burnley khi họ đã thua Liverpool trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Premier League, bao gồm thất bại 0-1 hồi tháng 9.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội, Liverpool rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trước áp lực điểm số và phong độ chưa thực sự bùng nổ, thầy trò HLVSlot sẽ cần một màn trình diễn thuyết phục để tránh thêm một cú sảy chân đáng tiếc tại Anfield.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.