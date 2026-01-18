Trực tiếp Leipzig vs Bayern Munich

RB Leipzig sẽ tiếp đón Bayern Munich ở vòng 18 vào rạng sáng 18/1 trong trận cầu được xem là tâm điểm ở Bundesliga.

Harry Kane và Luis Diaz có phong độ ấn tượng. Ảnh: Reuters

Đội chủ nhà đặt mục tiêu làm chậm lại hành trình tiến thẳng tới chức vô địch của “Hùm xám xứ Bavaria”, trong bối cảnh Bayern đang băng băng về đích với phong độ ấn tượng.

Sau chiến thắng 2-0 trước Freiburg hồi giữa tuần, Leipzig hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 32 điểm. Ở trận đấu đó, đoàn quân của HLV Ole Werner trình diễn một thế trận áp đảo khi gần như “bỏ túi” hàng công đối phương.

Kết quả này mang lại sự giải tỏa cần thiết cho Leipzig, đặc biệt sau hai trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 1-3. Đáng chú ý, đây đã là trận giữ sạch lưới thứ 4 của Leipzig trong 6 vòng đấu gần nhất.

Dù đang đứng trong top 3, khoảng cách giữa Leipzig và đội xếp thứ sáu Bayer Leverkusen chỉ là 3 điểm, khiến cục diện nhóm đầu có thể thay đổi đáng kể sau vòng đấu cuối tuần. Phong độ gần đây của Leipzig chưa thực sự ổn định khi họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận Bundesliga gần nhất, dù vẫn ghi được tổng cộng 10 bàn thắng.

Tuy nhiên, sân Red Bull Arena lại là điểm tựa vững chắc của Leipzig, khi họ thắng 8/9 trận sân nhà mùa này, ngoại trừ thất bại 1-3 trước chính Leverkusen hồi cuối tháng 12.

Bayern thể hiện sức mạnh áp đảo ở giải quốc nội. Ảnh: Reuters.

Ở phía đối diện, Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Bundesliga. Đội bóng của HLV Vincent Kompany đang dẫn đầu bảng với 47 điểm, hơn Borussia Dortmund tới 11 điểm. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước FC Koln giữa tuần cho thấy bản lĩnh và sức mạnh tấn công đáng sợ của Bayern, dù hàng thủ của họ vẫn để lại không ít dấu hỏi.

Thống kê cho thấy Bayern đã không giữ sạch lưới ở 10/12 trận gần nhất, nhưng bù lại, hàng công của họ cực kỳ bùng nổ với 15 bàn thắng chỉ trong 3 trận vừa qua.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía Bayern. Ở lượt đi hồi tháng 8, Bayern từng hủy diệt Leipzig 6-0, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trước đối thủ này lên 5 trận, trong đó có 3 chiến thắng. Bayern đang có chuỗi 8 trận liên tiếp không thua, thắng 7 trong số đó.

Với phong độ sân nhà ấn tượng của Leipzig và sức mạnh toàn diện của Bayern, cuộc chạm trán tại Red Bull Arena hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, đồng thời có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể cho cuộc đua vô địch Bundesliga.

