Trực tiếp Juventus vs Galatasaray

Cơ hội đi tiếp của Juventus tại Champions League đang mong manh hơn bao giờ hết.

Galatasaray rộng cửa đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Ở trận lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Juventus hứng chịu thất bại nặng nề 2-5. Dù Teun Koopmeiners lập cú đúp, CLB Serie A lại sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai.

Hàng thủ thi đấu rệu rã, Juan Cabal bị truất quyền thi đấu sau khi vào sân từ ghế dự bị, trong khi Noa Lang, cầu thủ được Napoli cho mượn, ghi hai bàn giúp Galatasaray thắng đậm và tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về.

Để lật ngược thế cờ, Juventus cần tạo nên kỳ tích. Trong lịch sử Champions League, chỉ có 4/49 đội từng thua lượt đi với cách biệt ít nhất 3 bàn có thể đi tiếp.

Không chỉ gặp khó ở đấu trường châu lục, Juventus còn đang chìm trong khủng hoảng phong độ. Sau trận thua Inter Milan, "Bà đầm già" tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã trước Como. Cuối tuần qua, chuỗi trận bất bại sân nhà tại Serie A kéo dài từ mùa trước cũng bị chấm dứt sau thất bại 0-2.

Juventus anh 1

Juventus vào thế chân tường. Ảnh: Reuters.

Bên kia chiến tuyến, Galatasaray lại tràn đầy tự tin. Chiến thắng 5-2 ở lượt đi giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ rộng cửa vào vòng 1/8. Trong lịch sử, Galatasaray toàn thắng cả 11 cặp đấu hai lượt khi thắng lượt đi với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Okan Buruk vẫn có điểm yếu. Ngay sau khi hạ Juventus, họ bất ngờ thua sốc 0-2 trước Konyaspor tại giải quốc nội. Thống kê cũng cho thấy Galatasaray đã thua tới 71% số trận sân khách tại Champions League và chỉ thắng 1 trong 13 chuyến làm khách gần nhất ở đấu trường này.

Với lợi thế quá lớn, Galatasaray vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh Juventus không còn gì để mất, Allianz Stadium có thể chứng kiến một màn vùng lên vì danh dự của đội bóng từng hai lần vô địch châu Âu.

Duy Luân

Juventus Juventus Galatasaray champions league

