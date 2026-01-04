Trực tiếp Fulham vs Liverpool

Fulham có phong độ ấn tượng trên sân nhà và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League diễn ra vào ngày 4/1.

Liverpool có chuyến làm khách được dự báo khó khăn. Ảnh: Reuters.

Ở lần tiếp đón Liverpool gần nhất tại Premier League mùa trước, Fulham tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi đội bóng thành London khuất phục được “Lữ đoàn đỏ”.

Thống kê cho thấy Fulham không phải là đối thủ dễ chịu với Liverpool trong những mùa giải gần đây. Ở chiến dịch Premier League mà Liverpool lên ngôi vô địch gần nhất, Fulham là một trong ba đội hiếm hoi khiến đội bóng áo đỏ không thể giành trọn 3 điểm (hòa 1, thua 1), bên cạnh Nottingham Forest và Arsenal. Điều đó phản ánh rõ khả năng gây khó khăn của Fulham trước các ông lớn.

Về phong độ, Fulham đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Marco Silva thắng 5 trong 8 trận Premier League gần nhất tại Craven Cottage và giữ sạch lưới 4 trận, thành tích đã gấp đôi so với cả mùa trước.

Fulham không phải đội kiểm soát bóng vượt trội khi đối đầu các đối thủ lớn, nhưng họ nổi bật nhờ tính kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và khả năng làm nản lòng những hàng công mạnh.

Hàng thủ Liverpool chưa có phong độ tốt. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu với vị thế và kỳ vọng cao hơn. “The Kop” đang dần cải thiện phong độ sân khách, đặc biệt tại London, khi thắng 2 trận gần nhất sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp.

Đáng chú ý, Liverpool đã ghi bàn trong 20 trận Premier League liên tiếp tại thủ đô kể từ tháng 4/2023, cho thấy sức tấn công ổn định và hiệu quả. Với 7 điểm giành được trong 3 chuyến làm khách gần đây, đội bóng áo đỏ đang duy trì đà hưng phấn và quyết tâm nối dài chuỗi kết quả tích cực.

Sự đối lập giữa lối chơi kỷ luật, lì lợm của Fulham và hỏa lực tấn công mạnh mẽ của Liverpool hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn. Đây được xem là màn đối đầu đáng chờ đợi, không chỉ với người hâm mộ mà còn với giới chuyên môn khi đánh giá cục diện vòng đấu sắp tới của Premier League.

Lực lượng:

Fulham: Ryan Sessegnon và Rodrigo Muniz vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Wataru Endo, Stefan Bajcetic và Giovanni Leoni vắng mặt vì chấn thương.

