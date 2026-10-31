Trực tiếp Chelsea vs MU

19h30 tối 31/10, Chelsea tiếp đón Manchester United ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester United tại Stamford Bridge trở thành trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội, trong bối cảnh phong độ sa sút đang khiến hai huấn luyện viên Xabi Alonso và Michael Carrick chịu sức ép lớn.

Chelsea vừa bỏ lỡ cơ hội trở lại top 4 Premier League sau thất bại 0-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà. Kết quả này nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của "The Blues", khi họ chỉ thắng hai trong sáu vòng gần nhất, bên cạnh một trận hòa và ba thất bại. Với 13 điểm hiện tại, Chelsea đang trải qua một trong những khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 2015/16.

Đáng lo hơn, hàng thủ đội bóng thành London liên tục bộc lộ vấn đề, đặc biệt ở những tình huống cố định và giai đoạn sau giờ nghỉ. Chelsea đã nhận tám bàn thua từ các pha bóng chết, nhiều nhất giải đấu, đồng thời để lọt lưới 10 lần trong hiệp hai. Đây là những điểm yếu mà MU hoàn toàn có thể khai thác nếu tìm lại được khả năng tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, đội khách cũng chẳng có nhiều cơ sở để tự tin. Trận thua Bournemouth 0-3 tuần trước khiến tương lai của Michael Carrick trở nên bấp bênh, dù ban lãnh đạo cuối cùng vẫn quyết định giữ ông lại ít nhất đến chuyến làm khách này. MU đã trải qua tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có năm thất bại.

Tại Premier League, chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" đã đến từ tháng 8, khiến họ hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. Thành tích sân khách cũng là nỗi lo lớn khi MU chưa thắng lần nào mùa này, với ba trận hòa và ba thất bại.

Dù vậy, lịch sử lại mang đến một chút hy vọng cho Carrick. MU chỉ thua một trong tám chuyến làm khách gần nhất tại London, đồng thời đã thắng Chelsea ở hai lần đối đầu gần đây. Chiến thắng 1-0 tại Stamford Bridge hồi tháng Tư càng củng cố niềm tin rằng "Quỷ đỏ" có thể tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ cùng thành phố.

MU đã trải qua 8 trận không thắng.

Một trong những điểm nóng đáng chú ý nằm ở khả năng phòng ngự của Chelsea trước những cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến. Matheus Cunha từng nhiều lần khiến "The Blues" gặp khó khăn, với năm bàn thắng vào lưới đối thủ này, trong đó có pha lập công quyết định ở trận đấu tương ứng mùa trước.

Bên phía Chelsea, Morgan Rogers cũng là cái tên đáng chú ý khi từng lập cú đúp trong lần gần nhất đối đầu MU trên sân nhà. Tuy nhiên, cả hai đội đều chịu tổn thất nhân sự khi Chelsea không có Joao Pedro, còn Maxence Lacroix khó ra sân. MU cũng phải chờ đánh giá thể lực của Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Marcus Rashford.

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