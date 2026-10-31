Khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc

Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng sau thất bại tại World Cup 2026.

Bóng đá Hàn Quốc đối mặt với hàng loạt vấn đề.

Mâu thuẫn nội bộ của tuyển Hàn Quốc gây chú ý sau phiên điều trần tại quốc hội ngày 21/10. Nghị sĩ Jeong Yeon-wook đặt câu hỏi với quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), Lee Yong-soo, về việc một số tuyển thủ không còn gọi Son Heung-min bằng tên, mà sử dụng những cách gọi như "số 7" hoặc "người đó".

Khi được hỏi liệu nhân vật được nhắc đến có phải Son hay không, ông Lee Yong-soo xác nhận bằng một câu hỏi ngược lại nhưng từ chối bình luận sâu hơn. Sự việc lập tức làm dấy lên những nghi ngờ về tình trạng rạn nứt trong phòng thay đồ đội tuyển xứ kim chi.

Cú sốc thất bại tại World Cup 2026

Chỉ chưa đầy 18 tháng trước, Son vẫn còn là biểu tượng của Tottenham lẫn bóng đá Hàn Quốc. Sau 10 năm thi đấu tại Anh, tiền đạo sinh năm 1992 chia tay đội bóng thành London để chuyển sang Los Angeles FC tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Quyết định này một phần xuất phát từ mong muốn duy trì thể trạng, hướng đến World Cup 2026.

Tuy nhiên, giải đấu trên đất Bắc Mỹ lại trở thành ký ức đáng quên với bóng đá Hàn Quốc. Đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Son cùng các đồng đội còn vướng vào tranh cãi với truyền thông. Một số phóng viên bị cho là đã chế giễu việc tiền đạo này chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dẫn đến quyết định tẩy chay báo chí.

Đáng chú ý, Son phải ngồi dự bị trong trận đấu cuối cùng, khi Hàn Quốc nhận thất bại đáng thất vọng trước Nam Phi.

Tuyển Hàn Quốc bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Sau World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo và Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu lần lượt rời vị trí. Liên đoàn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cảnh sát tiến hành khám xét trụ sở để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến quá trình bổ nhiệm cựu HLV trưởng.

Mâu thuẫn nội bộ âm ỉ

Dù vậy, những biến động trên chưa phải vấn đề duy nhất. Mối quan hệ giữa nhóm cầu thủ kỳ cựu và thế hệ trẻ đang xuất hiện nhiều dấu hiệu căng thẳng.

Theo các thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, nhóm cầu thủ sinh năm 1996, gồm Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan, không hài lòng với tình hình hiện tại. Họ được cho là mong muốn đội tuyển có một khởi đầu mới, với đội trưởng và HLV trưởng khác.

Những bất đồng này càng nhận được sự chú ý khi văn hóa thứ bậc theo tuổi tác vốn có ảnh hưởng lớn trong xã hội Hàn Quốc. HLV Guus Hiddink từng nhận ra rào cản đó khi dẫn dắt đội tuyển năm 2001. Ông yêu cầu các cầu thủ ngồi ăn cùng nhau nhằm xóa bỏ khoảng cách, giúp những người trẻ tự tin giao tiếp và chỉ đạo các đàn anh trên sân.

Trước đây, Son cũng xảy ra mâu thuẫn với một số cầu thủ trẻ, trong đó có Lee Kang-in, liên quan đến vụ tranh cãi khi chơi bóng bàn tại Asian Cup 2024. Sự việc khiến Son bị trật khớp ngón tay. Hai cầu thủ sau đó làm hòa, nhưng những bất đồng hiện tại cho thấy vấn đề trong phòng thay đồ có thể sâu sắc hơn một vụ va chạm cá nhân.

Tiền vệ Hwang In-beom từng công khai bày tỏ sự thất vọng sau trận hòa Venezuela 0-0 ngày 2/10. Anh cho biết đã khoác áo đội tuyển gần 9 năm nhưng vẫn chứng kiến nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Trong khi đó, trung vệ Kim Min-jae cũng chỉ trích thái độ thi đấu thiếu quyết tâm của một số đồng đội, đặc biệt khi hàng phòng ngự phải chịu nhiều áp lực.

Nội bộ tuyển Hàn Quốc xảy ra mâu thuẫn.

Thậm chí, xuất hiện thông tin ba cầu thủ kể trên cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026, trước khi được một quan chức KFA thuyết phục ở lại. Liên đoàn không đưa ra lời phủ nhận trực tiếp về những thông tin này.

Trong bối cảnh đó, Son vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ quê nhà, dù mối quan hệ giữa anh và truyền thông không còn tốt đẹp như trước.

Tuy nhiên, ở tuổi 34, vị thế của tiền đạo đang khoác áo LAFC bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Với tư cách đội trưởng, anh vẫn là biểu tượng hàng đầu của xứ kim chi. Nhưng tương lai của tiền đạo sinh năm 1992 tại đội tuyển không còn được đảm bảo tuyệt đối.

Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm tới có thể trở thành cơ hội để Son khép lại những tranh cãi bằng một danh hiệu lớn. Tuy nhiên, giải đấu cũng đứng trước nguy cơ bị hoãn đến năm 2028 do những lo ngại an ninh tại Saudi Arabia.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Hàn Quốc là giải quyết những bất đồng trong phòng thay đồ, khôi phục niềm tin giữa các cầu thủ và ổn định bộ máy lãnh đạo.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.