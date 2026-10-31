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Thể thao

Thứ hạng các đội Đông Nam Á ở giải World Cup trẻ

  • Thứ bảy, 31/10/2026 08:21 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Khép lại U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam đứng thứ 4 trong số 11 đại diện Đông Nam Á dự giải.

Ở vị trí số một Đông Nam Á, U15 Malaysia tạo nên bất ngờ lớn nhất khi cán đích ở hạng 56 thế giới và là đại diện duy nhất của khu vực lọt vào phân hạng Tier B.

Tập thể này chỉ dừng bước sau thất bại sít sao 4-5 trên chấm luân lưu trước U15 Qatar ở trận tranh hạng 55. Đứng thứ hai khu vực là U15 Indonesia (hạng 72 thế giới), đội bóng khép lại giải bằng trận thua tối thiểu 0-1 U15 Benin.

Vị trí thứ ba Đông Nam Á thuộc về U15 Thái Lan (hạng 77 thế giới), đại diện để lại ấn tượng mạnh ở lượt cuối với chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U15 Nhật Bản. Trong khi đó, U15 Việt Nam xếp thứ tư khu vực khi dừng bước ở vị trí thứ 82 toàn giải sau trận thua 2-3 U15 Hungary.

Dù đứng sau ba đối thủ truyền thống, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn vẫn sở hữu thông số đáng nể với 6 trận thắng, 1 trận hòa, 3 thất bại cùng hiệu số +10.

Nhóm ba đội còn lại của khu vực lần lượt gọi tên U15 Lào (hạng 153 với 4 chiến thắng), U15 Timor Leste (hạng 173 với 3 trận thắng) và U15 Brunei (hạng 187).

Trật tự xếp hạng này phản ánh bước tiến vượt bậc của U15 Malaysia ở sân chơi toàn cầu, đồng thời cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt ngay trong nội bộ khu vực.

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Thành tích của các đại diện Đông Nam Á ở U15 World Cup & Festival. Ảnh ASEAN Football.

Kết quả của U15 Việt Nam ở chung kết World Cup trẻ

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Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis

Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.

Huy Trưởng

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