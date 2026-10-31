Vì sao MU chần chừ bổ nhiệm Howe?

Thay vì vội trả tiền bồi thường, MU có thể chờ đợi thời điểm thích hợp để bổ nhiệm Eddie Howe theo dạng miễn phí.
MU đặt Howe vào tầm ngắm. Ảnh: Reuters.
Theo BBC, MU đang cân nhắc lùi thời điểm bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Newcastle United, Eddie Howe, xuất phát từ những tính toán liên quan đến ngân sách đền bù hợp đồng.
Nếu quyết định ký hợp đồng với Howe ngay sau khi ông chia tay "Chích chòe" hồi mùa hè, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chi trả tới 6 triệu bảng tiền bồi thường cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.
Tuy nhiên, điều khoản hiện giảm một nửa, chỉ còn 3 triệu bảng. Đáng chú ý, khoản phí này sẽ hết hiệu lực trước khi mùa giải năm nay khép lại, đồng nghĩa MU hoàn toàn có thể sở hữu chữ ký của nhà cầm quân người Anh mà không tốn một đồng phí nào.
Báo cáo không khẳng định tài chính là nguyên nhân trực tiếp khiến thương vụ chưa diễn ra, bởi 3 triệu bảng chỉ là con số nhỏ so với các khoản chi trên thị trường chuyển nhượng.
Dù vậy, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn có động lực hạn chế các khoản phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh câu lạc bộ sẽ phải chi thêm một khoản đền bù không nhỏ nếu sa thải Carrick cùng các cộng sự trong ban huấn luyện.
Howe là ứng viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng tại Old Trafford. Tuy nhiên, Carrick hiện vẫn được trao cơ hội cầm quân ít nhất ở trận gặp Chelsea vào tối 31/10 nhằm cứu vãn chiếc ghế của mình.
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.
Huy Trưởng
manchester unitededdie howepremier leaguemanchester unitededdie howepremier league