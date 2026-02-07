Trực tiếp Arsenal vs Sunderland

Lúc 22h đêm 7/2, Arsenal tiếp đón Sunderland ở trận cầu thuộc vòng 25 giải Ngoại hạng Anh.

Gyokeres được kỳ vọng tỏa sáng.

Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Leeds, trong bối cảnh Manchester City và Aston Villa đồng loạt đánh rơi điểm số, giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, thắng lợi ấy giúp thầy trò Mikel Arteta chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League, qua đó giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý.

Đà hưng phấn của Arsenal không dừng lại ở đó. Giữa tuần, họ tiếp tục vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết Carabao Cup, qua đó củng cố niềm tin rằng đội bóng Bắc London đang trở lại đúng quỹ đạo ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Trở về Emirates, Arsenal có đầy đủ cơ sở để tự tin, nhất là khi họ bất bại trong 43 trận sân nhà liên tiếp trước các đội bóng mới thăng hạng, chuỗi thành tích dài nhất trong lịch sử Premier League.

Sunderland, trong khi đó, bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng khó chịu. Chiến thắng 3-0 trước Burnley hôm thứ Hai giúp “Mèo Đen” giữ vững vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, dù phần lớn điểm số của họ đến từ sân nhà.

Phong độ sân khách của Sunderland không quá tệ, nhưng việc chưa thắng trong 7 chuyến xa nhà gần nhất, đặc biệt là 3 trận liên tiếp tại London, đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội khách, khi Arsenal bất bại 13 lần chạm trán gần nhất và Sunderland chưa từng thắng tại Emirates ở Premier League kể từ năm 1983. Dù vậy, với sự kiên cường và những nhân tố có thể bùng nổ muộn, Sunderland vẫn hứa hẹn sẽ là bài test không hề dễ dàng cho tham vọng vô địch của Arsenal.