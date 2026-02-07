Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Arsenal vs Sunderland

  • Thứ bảy, 7/2/2026 21:30 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Lúc 22h đêm 7/2, Arsenal tiếp đón Sunderland ở trận cầu thuộc vòng 25 giải Ngoại hạng Anh.

Gyokeres được kỳ vọng tỏa sáng.

Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Leeds, trong bối cảnh Manchester City và Aston Villa đồng loạt đánh rơi điểm số, giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, thắng lợi ấy giúp thầy trò Mikel Arteta chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League, qua đó giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý.

Đà hưng phấn của Arsenal không dừng lại ở đó. Giữa tuần, họ tiếp tục vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết Carabao Cup, qua đó củng cố niềm tin rằng đội bóng Bắc London đang trở lại đúng quỹ đạo ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Trở về Emirates, Arsenal có đầy đủ cơ sở để tự tin, nhất là khi họ bất bại trong 43 trận sân nhà liên tiếp trước các đội bóng mới thăng hạng, chuỗi thành tích dài nhất trong lịch sử Premier League.

Sunderland, trong khi đó, bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng khó chịu. Chiến thắng 3-0 trước Burnley hôm thứ Hai giúp “Mèo Đen” giữ vững vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, dù phần lớn điểm số của họ đến từ sân nhà.

Phong độ sân khách của Sunderland không quá tệ, nhưng việc chưa thắng trong 7 chuyến xa nhà gần nhất, đặc biệt là 3 trận liên tiếp tại London, đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội khách, khi Arsenal bất bại 13 lần chạm trán gần nhất và Sunderland chưa từng thắng tại Emirates ở Premier League kể từ năm 1983. Dù vậy, với sự kiên cường và những nhân tố có thể bùng nổ muộn, Sunderland vẫn hứa hẹn sẽ là bài test không hề dễ dàng cho tham vọng vô địch của Arsenal.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Bàn thắng khiến Rooney không cần tranh cãi

Wayne Rooney cho rằng cú vô-lê của Robin van Persie vào lưới Aston Villa năm 2013 là bàn thắng hay nhất lịch sử Premier League, đồng thời tự hào gọi đường kiến tạo của mình là “hoàn hảo”.

26:1587 hôm qua

Duy Anh

Arsenal Arsenal Premier League Ngoại hạng Anh

    Đọc tiếp

    Bi quyet giup MU thang lien tiep hinh anh

    Bí quyết giúp MU thắng liên tiếp

    12 phút trước 21:32 7/2/2026

    0

    Michael Carrick đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn tạm quyền tại MU, đặc biệt khi so sánh với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

    Pha pham loi ron nguoi cua Romero voi Casemiro hinh anh

    Pha phạm lỗi rợn người của Romero với Casemiro

    13 phút trước 21:31 7/2/2026

    0

    Thẻ đỏ ở phút 29 sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro khiến Cristian Romero không chỉ làm Tottenham mất người sớm trước MU, mà còn đối diện án treo giò bốn trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý