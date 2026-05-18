Trúc Anh sau khi giảm 14kg

Gần đây, diễn viên Trúc Anh nhận được sự quan tâm của khán giả khi cởi mở chia sẻ về hành trình giảm cân và cải thiện sức khỏe. Trên mạng xã hội, cô cho biết bản thân đã giảm được 14 kg so với giai đoạn trước. Qua những hình ảnh được đăng tải, vóc dáng của nữ diễn viên có sự thay đổi rõ rệt, trông thon gọn và cân đối hơn.

Trong hành trình giảm cân, Trúc Anh liên tục chia sẻ những hình ảnh tập luyện hàng ngày. Cô kết hợp nhiều hoạt động như gym, boxing, và các bài tập cường độ vừa phải để duy trì thể trạng. Quá trình giảm cân được hỗ trợ bởi huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và sự cổ vũ từ fan.

Trước đó, Trúc Anh từng thừa nhận có thời gian gặp vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần, cân nặng từng chạm mốc hơn 85 kg. Sau khi quyết định điều chỉnh thói quen sinh hoạt và kiên trì tập luyện, cô bắt đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hiện tại, Trúc Anh vẫn tiếp tục theo dõi hành trình thay đổi của mình, xem đây là cách để cải thiện sức khỏe.

Trúc Anh từng đối mặt nhiều bình luận body shaming khi xuất hiện với ngoại hình đầy đặn, khác xa vóc dáng “nàng thơ Mắt biếc” trước đây. Từ khi lấy lại hình thể thon gọn, nữ diễn viên tự tin hơn, thường xuyên diện váy ngắn, áo hai dây và thoải mái xuất hiện tại các sự kiện.

Đầu tháng 3, diễn viên chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học, được gia đình tới chúc mừng trong ngày nhận bằng. “Tấm bằng đại học bắt đầu từ hạt gạo, cụ thể là đĩa cơm tấm. Cách đây hơn 15 năm, mẹ mình bán một đĩa cơm tấm lời có 2.000-3.000 đồng, nhưng vẫn đầu tư cho Trúc Anh học tiếng anh, lo cho mình học hành đầy đủ’, cô viết. Theo diễn viên, trước đó, cô làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng mỹ phẩm để có thêm trải nghiệm và thu nhập phụ giúp gia đình.

Nguyễn Trúc Anh sinh năm 1998, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2017 và nhanh chóng được biết đến rộng rãi sau khi được chọn vào vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ . Vai diễn này giúp Trúc Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và diện mạo nổi bật.

Trước khi nổi bật với Mắt Biếc, cô từng tham gia các bộ phim chiếu mạng và sitcom như Hoàng hôn đến từ bình minh và Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Bên cạnh việc diễn xuất, Trúc Anh còn làm người mẫu ảnh và tham gia quảng cáo cho nhiều thương hiệu.

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.