Bộ phim gây thất vọng của Quốc Trường

Dù sở hữu tiền đề khá thú vị, "Một thời ta đã yêu" lại gây thất vọng về cách triển khai. Câu chuyện lãng mạn của phim được kể với nhiều tình tiết vô lý, sến sẩm.

Một thời ta đã yêu xoay quanh Bảo (Phát Đạt), chàng trai 18 tuổi bước vào mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ ở một thị trấn biển yên bình. Tại đây, với những bỡ ngỡ về tình yêu và dục vọng, cậu say đắm Quỳnh (Quỳnh Thy) – người phụ nữ vừa chuyển đến căn biệt thự trong làng.

Nhân vật là cựu người mẫu với ngoại hình nóng bỏng. Sau nhiều biến động trong đời sống, cô rời thành thị để tìm bình yên nơi làng quê. Vừa đến nơi, Quỳnh thu hút ánh nhìn của Bảo và kéo anh vào mối tình đơn phương đầy xúc cảm. Song, sự xuất hiện của Toàn (Quốc Trường), bạn trai Quỳnh, đã đẩy Bảo tới những bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bỏ lỡ tiền đề tiềm năng

Thực chất, câu chuyện về một cậu trai trẻ phải lòng người phụ nữ lớn tuổi vốn là chủ đề khá tiềm năng, với không gian có thể lật dở những lớp cảm xúc phức tạp về dục vọng và ngưỡng trưởng thành. Từ Malèna cho tới The Reader, mô-típ này đã giúp nhiều tác phẩm gặt hái thành công lớn, gây tiếng vang với khán giả và giới phê bình.

Dù vậy, ở Việt Nam, chủ đề này vẫn còn mới mẻ. Do đó, việc đạo diễn Nguyễn Minh Nghĩa chọn kể câu chuyện này trong lần chào sân điện ảnh Việt cho thấy sự mạo hiểm của anh với thị trường trong nước, phần nào cũng khơi gợi được sự tò mò.

Quốc Trường và Quỳnh Thi trong phim.

Song, Một thời ta đã yêu đã bỏ lỡ cơ hội trở thành một tác phẩm tốt, không chỉ bởi những vụng về của đạo diễn trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, mà còn vì một kịch bản cũ kỹ, lạc hướng trong cách triển khai một câu chuyện giàu tiềm năng.

Suốt phim, những hành động vụng về, thiếu suy xét của nhân vật liên tục khiến khán giả khó chịu, dù nhiều chi tiết được đặt trong bối cảnh tâm lý nặng đô. Mối quan hệ trung tâm giữa Quỳnh và Bảo được triển khai quá vội; Bảo say mê vẻ đẹp của Quỳnh và cố gắng tiếp cận cô một cách dồn dập, nhưng động cơ này vẫn khó thuyết phục. Trong khi đó, Quỳnh chỉ mới gặp Bảo lần đầu đã nhanh chóng nhờ vả anh hết chuyện này đến chuyện nọ, tạo cảm giác gượng gạo.

Những hành động phi lý này không chỉ làm mối quan hệ trung tâm mất đi sức nặng, mà còn khiến người xem khó duy trì sự đồng cảm và hứng thú với diễn biến câu chuyện. Bên cạnh đó, nhịp kể vội vàng cùng sự sắp xếp tình tiết thiếu logic khiến mạch truyện lỏng lẻo, thậm chí tạo cảm giác kệch cỡm.

Một thời ta đã yêu bộc lộ nhiều lỗ hổng trong việc xây dựng và phát triển tâm lý nhân vật. Điển hình là đoạn clip đang gây sốt trên mạng xã hội, ghi lại cảnh Toàn và Bảo cùng leo xuống vực hái hoa tặng Quỳnh. Cảnh phim này diễn ra ngay sau lần gặp mặt đầu tiên của hai người đàn ông trước cửa nhà nữ chính, tạo cảm giác hoàn toàn thiếu tự nhiên.

Toàn quá thân thiết khi rủ Bảo đi cùng ngay từ lần đầu, trong khi động cơ của Bảo lúc này chưa đủ mạnh để thúc đẩy hành động của anh. Cách Bảo buông tay Toàn giữa vách núi cũng gượng gạo. Thay vì hồi hộp theo nhân vật, khán giả dễ bật cười trước cách dẫn dắt khiên cưỡng, lời thoại ngô nghê, làm cảnh phim trở nên lố bịch.

Trong khi đó, không ít chi tiết đáng lẽ có thể khơi gợi tò mò hay căng thẳng lại bị xử lý hời hợt, với lời thoại sến súa và diễn xuất thiếu chiều sâu. Kết quả, phim dù có tiền đề tiềm năng, vẫn để lại cảm giác nửa vời, khó khiến người xem thực sự đồng cảm.

Ngoài ra, dự án còn mắc nhiều lỗi trong lời thoại. Các câu nói của nhân vật thiên về văn viết, thiếu tự nhiên khi áp dụng trong đời sống thật. Một số câu từ như được dịch thẳng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, càng tạo cảm giác gượng gạo và rời rạc, khiến người xem khó hòa mình vào câu chuyện.

Phim có nhiều phân đoạn sến sẩm.

Hình ảnh đẹp mắt không thể cứu diễn xuất nhạt nhòa

Không chỉ mắc lỗi trong kịch bản, Một thời ta đã yêu còn có nhiều hạn chế trong cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Phim ghi điểm ở một số phân đoạn ghi lại cảnh thiên nhiên đẹp mắt, được thực hiện bởi nhà quay phim Dominic Pereira - người đứng sau khung hình của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thám tử Kiên, Người vợ cuối cùng, Mắt biếc,…

Tuy nhiên, trong một vài cảnh ân ái hoặc khắc họa thân hình của nhân vật, ánh sáng và góc máy làm lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt diễn viên. Ngoài ra, một số khung hình phô bày bộ phận cơ thể của nhân vật còn kém duyên, đôi khi tạo cảm giác lạm dụng cảnh nóng.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm trừ lớn. Đảm nhận vai trò truyền tải cảm xúc nhân vật và tinh thần bộ phim đến người xem, Quốc Trường, Quỳnh Thy, Phát Đạt và Quốc Huy đều chưa tạo được sự thuyết phục cần thiết.

Quỳnh Thy diễn xuất còn thiên về hình thể hơn là đi sâu vào tâm lý nhân vật. Cách thể hiện của cô thiếu tự nhiên, biểu cảm chưa đa dạng, trong khi đài từ còn yếu, khiến nhân vật khó có được độ mềm mại và sức nặng cảm xúc.

Diễn viên trẻ Phát Đạt cũng vướng hạn chế tương tự. Nắm giữ đường dây chính của tác phẩm, nam diễn viên bộc lộ rõ sự non nớt trong diễn xuất. Cách thoại của anh còn đậm tính sân khấu, thiếu tự nhiên, đặc biệt khi đặt cạnh các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh hay NSƯT Thành Lộc.

Phim đối diện với nguy cơ thua lỗ.

Xuất hiện trong khoảng 40 phút cuối phim, Quốc Huy cũng chưa để lại nhiều dấu ấn sau khi khán giả rời rạp. Thể hiện hình ảnh Bảo khi trưởng thành, anh không có đủ đất diễn để bộc lộ khả năng, phần lớn vì các tình huống ở thời điểm hiện tại chưa được xây dựng đủ sâu để nâng đỡ nhân vật.

Là gương mặt có độ nhận diện cao nhất phim, Quốc Trường lại mang đến một màn trình diễn thiếu ấn tượng. So với các dự án trước, nam diễn viên không cho thấy sự đổi mới trong cách diễn, thậm chí có phần thụt lùi. Ở một số cảnh, anh gồng cứng trong hình thể, biểu cảm gương mặt thiếu linh hoạt. Tương tác giữa Quốc Trường và Quỳnh Thy cũng thiếu chất tình, khiến mối quan hệ của hai nhân vật trở nên nhạt nhòa, khó tạo được sự kết nối cảm xúc với người xem.

Không thể phủ nhận Một thời ta đã yêu vẫn có vài khoảnh khắc dễ chịu. Song với những hạn chế kể trên, dự án rõ ràng vẫn còn khoảng cách khá xa so với tiêu chuẩn điện ảnh thực thụ, chưa tạo được sự đồng cảm với khán giả ở góc một câu chuyện lãng mạn.