Trụ cổng trường đổ sập, hai anh em ruột tử vong

  • Thứ hai, 22/9/2025 11:20 (GMT+7)
  • 11:20 22/9/2025

Trong lúc vui chơi, hai cháu nhỏ trèo lên cánh cổng sắt của Trường THCS Nậm Mười (Lào Cai), trụ cổng bất ngờ đổ sập, đè trúng khiến cả hai tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều tối 19/9, ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai).

Anh em ruot tu vong anh 1

Cổng trường PTDTBT THCS Nậm Mười. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 18h20, hai cháu B.P.L (8 tuổi) và em trai B.P.T (5 tuổi), cùng trú tại thôn Nậm Mười, ra khu vực cổng trường chơi.

Trong lúc nô đùa, cả hai trèo lên cánh cổng sắt. Bất ngờ, một bên trụ cổng đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ. Hậu quả, một cháu tử vong tại chỗ, cháu còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau tai nạn, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt, phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình có kinh phí mai táng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai.

Nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

TP.HCM: Phát hiện 2 anh em ruột tử vong bên bờ suối

Nghe tiếng chó sủa bất thường, một người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện hai người hàng xóm là ông T. và ông Đ. nằm bất động bên bờ suối. Trước đó, hai nạn nhân câu điện từ trong nhà ra con suối để chích cá.

16:03 21/9/2025

Sức khỏe 2 anh em bị hành hung khi giúp người đi đường giờ ra sao?

Sau hai ngày điều trị, người anh vẫn phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu, người em thì nguy kịch với đa chấn thương, bị hôn mê sâu.

10:29 10/9/2025

Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái

Anh H.T.T. - người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

16:45 13/8/2025

Viên Minh/VTC News

Anh em ruột tử vong Lào Cai Anh em tử vong Sơn Lương Lào Cai Cổng trường đổ sập Cổng trường Lào Cai

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

