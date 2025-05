Trọng tài quên luật khi CLB Hà Nội thay cầu thủ Việt kiều

Trọng tài thứ 4 Nguyễn Kim Việt Bảo mắc lỗi khi không cho Hà Nội FC đưa thêm cầu thủ Việt kiều vào sân ở trận gặp SLNA.

Các trọng tài vướng phải tranh cãi từ ban huấn luyện Hà Nội FC.

V.League tiếp tục chứng kiến thêm sự cố khó tin từ các trọng tài, dù không phải là tiếng còi "méo" ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trên sân. Phút 84 ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội, ông Nguyễn Kim Việt Bảo từ chối cho SLNA đưa trung vệ Kyle Colonna vào sân thay cho trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Lý do mà ông Bảo đưa ra là Hà Nội FC đã có Pierre Lamothe trên sân. Tiền vệ này là cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều) nhưng chưa có quốc tịch. Do đó, đội bóng Thủ đô muốn đưa Colonna vào thì phải thay chính Lamothe do VPF quy định chỉ được sử dụng một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch trên sân.

Sau nhiều tranh luận giữa các thành viên ban huấn luyện Hà Nội FC và trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo, đội khách quyết định đưa Đào Văn Nam vào sân thay Thành Chung.

Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu gồm các ông Nguyễn Thanh Bình; 2 trợ lý gồm ông Hoàng Duy Tuất và Trần Văn Hải; trọng tài bàn là ông Nguyễn Kim Việt Bảo. Trọng tài VAR là ông Trương Hồng Vũ và AVAR là Lê Đức Thuận.

Theo Điều 10, mục 5 - Quy định về giai đoạn đăng ký và danh sách tham dự Giải, các câu lạc bộ tham dự được đăng kí tối thiểu 18 cầu thủ đến tối đa 30 cầu thủ, trong đó có: tối thiểu 18 cầu thủ có hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp; tối thiểu 3 thủ môn; tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài; tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều); tối đa 3 cầu thủ nước ngoài.

Chiếu theo Khoản a - Điều 12, mục 5 về Đăng ký trận đấu và thay thế trong trận đấu, trong mỗi trận đấu, câu lạc bộ thực hiện đăng ký danh sách tối thiểu từ 16 đến tối đa 20 cầu thủ, bao gồm: 11 cầu thủ chính thức (trong đó có 1 thủ môn); tối thiểu từ 5 đến tối đa 9 cầu thủ dự bị (trong đó có tối thiểu 1 thủ môn); tối đa 3 cầu thủ nước ngoài.

Chỉ các cầu thủ có tên trong danh sách được xác nhận tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu mới được đăng ký thi đấu tại trận đấu khi có xác nhận đủ điều kiện thi đấu của VFF.

Như vậy, 2 cầu thủ Việt kiều được đăng kí có thể xuất hiện cùng lúc trên sân. Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo làm sai luật.