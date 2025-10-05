Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ

  • Chủ nhật, 5/10/2025 09:50 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng 5/10.

"Tỷ lệ thuận với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Hàn Quốc, lợi ích chiến lược của chúng ta trong khu vực cũng tăng lên, và do đó chúng ta đã phân bổ nguồn lực đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại triển lãm quân sự trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

"Tôi tin rằng kẻ thù của chúng ta nên lo ngại về hướng thay đổi trong môi trường an ninh của họ", ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng "chắc chắn sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung" để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng, nhưng không giải thích cụ thể.

Trieu Tien dap tra My anh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Các quan chức Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã và đang thắt chặt quan hệ quân sự với Nga và ủng hộ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine bằng cách gửi binh lính và pháo binh. Bình Nhưỡng cũng đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhất là sau chuyến thăm gần đây của ông Kim tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh.

Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thăm Hàn Quốc vào cuối tháng này, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của ASEAN từ ngày 26-28/10 trước khi đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Một quan chức đảng cầm quyền Hàn Quốc hạ thấp khả năng ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau bên lề thượng đỉnh APEC như đồn đoán gần đây.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/trieu-tien-tuyen-bo-danh-thep-ve-bien-phap-dap-tra-my-post1784065.tpo

Tiền Phong

Triều Tiên đáp trả Mỹ Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Pháp Kim Jong Un KCNA Triều Tiên Duyệt binh Kim Jong-un

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý